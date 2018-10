Bayern. Spięcie na linii Arjen Robben - Niko Kovacz

Piłkarze Bayernu powracają do klubu po meczach reprezentacji i muszą odbudować zaufanie nadszarpnięte serią czterech meczów bez zwycięstwa. Niemieckie media twierdzą jednak, że atmosfera w zespole wcale się nie poprawia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dobra mina do złej gry Bayernu Monachium. Wideo Eurosport

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Reklama

Po udanym początku sezonu Bawarczycy wpadli w dołek. Zremisowali z Augsburgiem 1-1, przegrali z Herthą Berlin 0-2, tylko zremisowali z Ajaksem Amsterdam 1-1 w Lidze Mistrzów, a później doznali klęski z Borussią Moenchengladbach 0-3. Nic więc dziwnego, że rośnie presja na trenerze Niko Kovaczu. Rośnie też grupa piłkarzy niezadowolonych z pracy Chorwata.



Kovacz miał nadzieję, że przerwa reprezentacyjna da mu czas na przezwyciężenie kryzysu i poprawę atmosfery w drużynie, tymczasem "Sport Bild" twierdzi, że w ostatnich dniach dochodziło do spięć trenera z Arjenem Robbenem.



Doświadczony gwiazdor Bayernu kilkakrotnie miał rzucać koszulką podczas treningów i zamaszyście gestykulował, a gdy Kovacz próbował go uspokoić, Holender przyłożył palec do ust, zupełnie jakby chciał uciszyć trenera. Nie świadczy to najlepiej o atmosferze w drużynie i pozycji trenera w zespole.

Może właśnie dlatego wtorkowy trening obserwował prezydent klubu Uli Hoennes w towarzystwie dyrektora sportowego Hasana Salihamidżicia.



Przed Bayernem wyjazdowy mecz z VfL Wolfsburg (sobota 15.30). Po siedmiu kolejkach mistrzowie Niemiec zajmują dopiero szóstą pozycję z czterema punktami straty do prowadzącej Borussii Dortmund.

MZ