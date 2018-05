Boateng: Lewandowski mógł zachować się inaczej

Jerome Boateng stwierdził, że pomimo działania w emocjach Robert Lewandowski powinien zachować się inaczej i podać rękę trenerowi Bayernu Monachium Juppowi Heynckesowi, który zmienił Polaka w ligowym spotkaniu z FC Koeln.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski w kropce. Wideo Eurosport

- Trener jest szefem - Boateng podkreślił w rozmowie z dziennikarzami podczas prezentacji nowego kompletu strojów na sezon 2018/2019.

Reklama

- Tak, jak powiedziałem wcześniej, jako piłkarz czasami reagujesz w emocjach. Zapewne Lewandowski chciał jeszcze strzelić jednego albo dwa gole. Ale pomimo tego możesz zachować się inaczej. Jasne jest, że to trener bierze odpowiedzialność (za decyzje) i jest niepodważalnym szefem - stwierdził środkowy obrońca mistrzów Niemiec.

Lewandowski grał od pierwszej minuty w spotkaniu ze zdegradowanym FC Koeln. Kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki w 61. minucie, a w 77. opuścił boisko i nie podał ręki trenerowi Heynckesowi w geście podziękowania za wysiłek.

Heynckes to legenda Bayernu Monachium. 72-letni szkoleniowiec, który w 2013 roku poprowadził klub do potrójnej korony, wrócił z emerytury, by ratować sezon monachijczyków. Doświadczony trener zrobił co do niego należało i wywalczył kolejny tytuł. W Lidze Mistrzów awansował do półfinału, a w perspektywie jest jeszcze finał Pucharu Niemiec przeciwko Eintrachtowi Frankfurt.

Zachowanie Lewandowskiego było szeroko komentowane w niemieckich mediach. "Lewy" został powszechnie i często w ostry sposób skrytykowany za okazanie trenerowi braku szacunku. Polski napastnik strzelił w tym sezonie 29 goli i zostanie po raz trzeci w karierze królem strzelców Bundesligi. W przeszłości udawało się to tylko legendom niemieckiej piłki Gerdowi Muellerowi ora Karlowi-Heinzowi Rummenigge.

kip