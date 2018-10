Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 3-2 po dogrywce w Pucharze Niemiec. Grał Rafał Gikiewicz

Borussia Dortmund po dogrywce wyeliminowała Union Berlin 3-2 w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Lider Bundesligi miał spore problemy z trzecią drużyną zaplecza najlepszych rozgrywek w Niemczech. Bramki drużyny gości bronił Rafał Gikiewicz, którego w decydującej akcji meczu z rzutu karnego pokonał Marco Reus.

Trzy minuty przed końcem dogrywki obrońca Unionu Berlin Marvin Friedrich sprokurował faul w polu karnym, dostał czerwoną kartkę za drugą żółtą i Marco Reus stanął oko w oko z Rafałem Gikiewiczem. Bramkarz gości próbował wytrącić z równowagi Reusa. Przed podejściem rywala do piłki trochę się kotłowało, ale pomocnik BVB zachował zimną krew i strzelił nie do obrony. Borussia Dortmund awansowała do trzeciej rundy. Drużyny Polaka, który bronił w tym spotkaniu nierówno, zwyczajnie szkoda, bo zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. A przy odrobinie szczęścia to ona mogła pierwsza trafić na 3-2 w dogrywce, gdyby świetnej okazji nie zmarnował Simon Hedlund.

Union zjawił się w Dortmundzie z zamiarem potwierdzenia aspiracji do gry w Bundeslidze w przyszłym roku, czego nigdy przedtem nie doświadczył z różnych powodów, m.in. geopolitycznych. To paradoks, bo fani klubu są rozpoznawalni w Europie tak, jakby przeszłość związana była z najwyższą klasą rozgrywkową w Niemczech. Do tej pory od momentu powstania Bundesligi największym sukces to przegrany z Schalke Gelsenkirchen finał Pucharu Niemiec w 2001 roku.

Berlińczycy nie tylko sportowo pukają do Bundesligi. Niedawno udało się dopełnić formalności, dzięki czemu stadion Uniony zostanie powiększony i będzie spełniać wymogi najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko powoli szykowane jest więc na upragniony awans.

Bieżący sezon może być przełomowy dla drużyny Rafała Gikiewicza. Union do niedawna był liderem 2. Bundesligi. W ostatnich kolejkach spadł na trzecie miejsce, jednak może pochwalić się tym, że jest jedynym zespołem, który jeszcze nie przegrał ligowego meczu, straciwszy przy tym ledwie siedem goli, najmniej w rozgrywkach. Duża w tym zasługa polskiego bramkarza, który nie tylko nie daje się pokonać, ale też potrafi strzelić, jak w spotkaniu 1. FC Heidenheim 1846.

To miał być też test dla Gikiewicza, bo na jego bramkę szykowała się najlepsza ofensywa Bundesligi. Były bramkarz Jagiellonii i Śląska zaczął od efektownej parady po strzale Maximiliana Philippa, ale później było jednak gorzej. Pod koniec pierwszej połowy Gikiewicz co prawda zdążył zareagować na linii na strzał głową Christiana Pulisica, tylko piłka nieszczęśliwie "przelała" mu się przez rękę. Napastnik Borussii z bliskiej odległości dobił strzał. Przy drugiej bramce Gikiewicz nie zareagował za dobrze na uderzenie przy bliższym słupku. Philipp kopnął naprawdę mocno, ale Polak mógł zachować się chyba lepiej.

Na jego szczęście świetnie radzili sobie koledzy. Imponowała ich gra do przodu. Pod tym względem Union pokazał się ze znakomitej strony. Dwukrotnie doprowadził do wyrównania. Po raz drugi zrobił to na dwie minuty przed końcem. Wcześniej m.in. była i poprzeczka po strzale Kenny’ego Redondo, Marwin Hitz cudem też bronił doskonałe uderzenie Christophera Lenza.

A do tego szwajcarski trener Unionu Urs Fischer miał nosa do zmian. Po godzinie gry wprowadził Sebastiana Poltera, a ten odwdzięczył się dwiema bramkami. Za każdym razem asystował mu Robert Zulj i trzeba przyznać, że jego podania były błyskotliwe, szczególnie drugie, lekkie prosto na głowę kolegi.

Gole Poltera dały dogrywkę. W pierwszej i drugiej części dodatkowego czasu Union zaimponował odważnymi wyjściem do wysokiego pressingu. Były szanse na gole, ale się nie udało. Drugoligowy Berlin walczył pierwszą drużyną Bundesligi jak równy z równym i pokazał, że będzie kandydatem do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym roku.

Piotr Kwiatkowski, Dortmund

2. runda Pucharu Niemiec:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 3-2 po dogrywce (2-2, 1-0)



Bramki: 1-0 Christian Pulisic (40.), 1-1 Sebastian Polter (63.), 2-1 Maximilian Philipp (73.), 2-2 Sebastian Polter (88.), 3-2 Marco Reus (120. z karnego).



