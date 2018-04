Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4-0 w Bundeslidze

Borussia Dortmund w 31. kolejce ograła na Signal Iduna Park Bayer Leverkusen 4-0 w walce o podium Bundesligi. Dortmundczycy dzięki wygranej odebrali rywalom trzecie miejsce w tabeli na trzy mecze przed końcem sezonu. W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrał Łukasz Piszczek. Znakomity mecz zaliczył Anglik Jadon Sancho, który strzelił gola i miał dwie asysty.

Zdjęcie Piłkarze Borussii Dortmund /Imago

Borussia Dortmund zaprezentowała się zdecydowanie lepiej i przy lepszej skuteczności już w pierwszej połowie mogła prowadzić 2-0, gdyby rzut karny w 37. minucie wykorzystał Marco Reus.

Strzał z jedenastu metrów pomocnika BVB obronił jednak Ramazan Ozcan zastępujący w bramce etatowego golkipera Bernda Leno, który pauzował ze względu na problemy z kolanem. Dla austriackiego bramkarza był to pierwszy występ w Bundeslidze od maja 2016 roku, kiedy bronił jeszcze barw drużyny Ingolstadt.

Reus mógł mówić o pechu, bo chwilę wcześniej sędzia po konsultacji z Video Assistant Referee anulował jego bramkę ze względu na pozycję spaloną poprzedzającą strzał.

W efekcie goście zeszli do szatni ze stratą tylko jednego gola. Borussia objęła prowadzenie w 13. minucie po trafieniu 18-letniego Jadona Sancho. To pierwszy gol angielskiego piłkarza w historii dla dortmundzkiego klubu.

Reus w końcu jednak znalazł drogę do bramki, finalizując doskonałe dwójkowe rozegranie piłki pomiędzy Julian Weiglem i Mariem Goetzem na początku drugiej części. Kapitan wyszedł w tempo do znakomitego prostopadłego podania, minął Ozcana i bez stresu posłał piłkę do siatki.

Na 3-0 podwyższył Maximilian Philipp, któremu efektownym rajdem na lewej stronie sytuację strzelecką stworzył Sancho. Anglik asystował także przy drugiej bramce Reusa. Urodzony w Dortmundzie 28-latek przytomnie oderwał się od obrońcy, znalazł sobie miejsce, a Sancho zagrał mu piłkę idealnie na głowę.

Cały mecz w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. W końcówce spotkania obrońca reprezentacji Polski został uderzony łokciem w twarz przez Kaia Havertza w powietrznej walce i upadł na murawę, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Dortmundczycy tym samym odebrali Bayerowi trzecie miejsce w tabeli i na trzy mecze przed końcem sezonu mają jeszcze szanse na wicemistrzostwo. Punkty musi jednak gubić ekipa odwiecznych rywali z Schalke Gelsenkirchen.

31. kolejka Bundesligi

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 4-0 (1-0)

1-0 Sancho (13.)

2--0 Reus (55.)

3-0 Philipp (63.)

4-0 Reus (79.)

