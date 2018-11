Borussia Dortmund - Bayern Monachium 3-2. Favre: Wygraliśmy, bo poprawiliśmy kilka elementów

Znakomite starcie w hicie kolejki w Bundeslidze. Borussia pokonała w sobotę przed własną widownią aktualnego mistrza, a więc Bayern 3-2. Po tym zwycięstwie zespół z Dortmundu umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Za nami 11 kolejek niemieckiej ekstraklasy.

- To był całkowicie szalony mecz. Bayern był bardzo mocny na początku i kontrolował spotkanie. Długo mieli piłkę i nie mogliśmy je odebrać. Kiedy ją odzyskiwaliśmy, to od razu ją traciliśmy. Tempo spotkania było bardzo wysokie. Rywale świetnie grali pressingiem i utrzymywali pozycje. Wszystko wyglądało bardzo dobrze. Piłka szybko od nas uciekała. Potem poprawiliśmy kilka rzeczy i zaczęliśmy prezentować się lepiej. Na szczęście w pierwszej połowie straciliśmy tylko jednego gola. Po tym jak Reus zdobył bramkę, nasi kibice znakomicie nas ponieśli. Czuliśmy wtedy, że możemy jeszcze wygrać ten mecz. Nasza postawa była fantastyczna – powiedział szkoleniowiec BVB Lucien Favre.

- Nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej drogi przed zmianą stron. Brakowało nam pewności siebie. Nasz plan gry nie funkcjonował tak, jak należy. W drugiej części to się zmieniło. Atakowaliśmy i byliśmy bardziej przekonani do swojej gry. Zasłużyliśmy na taką nagrodę, jaką było zwycięstwo. To był niesamowity mecz i mieliśmy wiele radości z niego – dodawał kapitan Borussii Dortmund Marco Reus.

