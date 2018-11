Borussia Dortmund - Bayern Monachium 3-2. Kovacz: Nie powinniśmy tak szybko stracić goli

Bardzo ciekawe spotkanie oglądali kibice w sobotę na Signal Iduna Park. Borussia Dortmund pokonała Bayern Monachium 3-2 i umocniła się na prowadzeniu w Bundeslidze. Dla goście obie bramki zdobył Robert Lewandowski, ale to było za mało.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borrusia Dortmund - Bayern Monachium 3-2 w 11. kolejce. Zobacz skrót. Wideo © 2018 Associated Press Bundesliga Borussia Dortmund - Bayern Monachium: Bezcenny triumf BVB, dwa gole Roberta Lewandowskiego

- Widzieliśmy fantastyczne spotkanie z obu stron. To było otwarte starcie. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy mecz, a w drugiej robili to rywale. Odbiliśmy się po tym jak gospodarze szybko doprowadzili do wyrównania. Potem straciliśmy dwa gole w krótkim czasie. To się nie powinno stać. Przed zmianą stron dominowaliśmy w środku. Potem to się nie udało. Niestety, przegraliśmy spotkanie, a tak naprawdę powinien być remis. Możemy być jednak zadowoleni z naszego występu. To był nasz najlepszy mecz od czasu starcia z Schalke. Musimy w kolejnych spotkaniach prezentować się równie dobrze – powiedział trener monachijczyków Niko Kovacz.

Reklama

- Fajnie spisywaliśmy się w pierwszej połowie, ale potem pojawiły się błędy, które sprawiły problemy. Wiedzieliśmy o mocnych stronach rywali, ale niestety nie mogliśmy zapobiec temu, co się stało. Nasz występ nie był zły, ale straciliśmy szansę na trzy punkty – dodał bramkarz Bayernu Manuel Neuer.

Po tym meczu Borussia ma 27 punktów zdobytych w 11 kolejkach. Bayern ma siedem punktów mniej i jest trzeci.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Bundesligi