Borussia Dortmund - FC Augsburg 1-1. Protest kibiców BVB

Borussia Dortmund zremisowała z FC Augsburg 1-1 (1-0) w meczu kończącym 24. kolejkę Bundesligi. Wydarzeniem spotkania był protest fanów gospodarzy przeciwko wprowadzeniu poniedziałkowych terminów spotkań. Cały mecz w zespole z Dortmundu rozegrał Łukasz Piszczek. Reprezentant Polski, podobnie jak jego koledzy, zaprezentował się przeciętnie.

Kończące 24. serię spotkań w Bundeslidze spotkanie było kolejną odsłoną protestu kibiców przeciwko wprowadzeniu poniedziałkowych meczów w weekendowym rozkładzie. Przed tygodniem fani Eintrachtu Frankfurt zarzucili murawę piłeczkami tenisowymi. Z kolei kibice Borussii Dortmund wybrali inny sposób wyrażenia swojego niezadowolenia. Kilkanaście tysięcy z nich w ogóle nie zjawiło się na Signal Iduna Park, a ci, co pojawili się na stadionie, nie prowadzili aktywnego dopingu. W drugiej połowie poinformowano, że mecz na żywo obejrzało 54300 widzów, czyli prawie 30 tysięcy mniej niż zazwyczaj.

Być może właśnie to powszechna cisza i atmosfera sparingu spowodowała, że obejrzeliśmy bardzo przeciętne spotkanie. Goście z Augsburga, którzy 2018 rok rozpoczęli od dwóch przegranych z rzędu, ustawili się na swojej połowie i tam próbowali rozbijać ataki Borussii. W pierwszym kwadransie wydawało się, że taki sposób gry może pozwolić im wyjechać z Dortmundu z czystym kontem.

Gdy jednak goście sami spróbowali ataku, to zostali za to błyskawicznie skarceni. W 16. minucie Borussia wybroniła się przed stałym fragmentem gry i momentalnie wyprowadziła szybki kontratak. Akcję rozpoczął Marco Reus i to on również wykończył ją strzałem z kilku metrów, gdy pod jego nogi spadła piłka wybita wślizgiem przez jednego z obrońców Augsburga.

Goście zagrażali bramce Romana Buerkiego głównie po stałych fragmentach gry i po przerwie to właśnie jeden z rzutów rożnych dał im wyrównanie. W 73. minucie Kevin Danso uciekł kryjącemu go Sokratisowi i chociaż jego pierwszy strzał obronił golkiper Borussii, to oddana z bliskiej odległości dobitka znalazła drogę do siatki.

W ostatnim kwadransie fani gospodarzy nadal nie wspomagali swoich piłkarzy dopingiem, a ci nieporadnie starali się zdobyć zwycięską bramkę. Jedyne szanse zmarnowali Belg Michy Batshuayi i Mahmoud Dahoud, gdyż piłka po ich uderzeniach poszybowała nad poprzeczką.

Mecz zakończył się ostatecznie remisem 1-1. Borussia utrzymała drugą pozycję w tabeli Bundesligi, lecz ich przewaga nad szóstym RB Lipsk wynosi zaledwie trzy punkty. Augsburg awansował na 8. miejsce.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1-1 (1-0)

Bramki:



1-0 Marco Reus (16.)

1-1 Kevin Danso (73.)

