Borussia Dortmund. Lucien Favre pomoże BVB w nowym starcie

Karuzela trenerska w europejskiej piłce kręci się w najlepsze. Borussia Dortmund ogłosiła we wtorek nazwisko nowego szefa klubowej szatni. Tym stał się Lucien Favre, przez ostatnie dwa lata pracujący w Nicei.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski z hat-trickiem. Bayern - Borussia 6-0. Wideo © 2018 Associated Press

Klub poinformował o zatrudnieniu 60-latka w komunikacie zawartym na oficjalnej stronie internetowej. Szwajcar podpisał z drużyną dwuletni kontrakt, który obowiązywał będzie do 30 czerwca 2020 roku. O powodach, jakimi kierowano się przy wyborze tego właśnie eksperta, opowiadał dyrektor sportowy zespołu Michael Zorc.

Reklama

- Zaangażowanie i wiedza Luciena będą bardzo istotne i pomocne przy sportowym restarcie, jaki czeka nas tego lata. Jest to wysoce oceniany ekspert z wielkimi umiejętnościami, które wielokrotnie już pokazywał. Na boiskach Bundesligi przykładowo w roli trenera Herthy i Borussii Moenchengladbach, a ostatnio pracując w Nicei - tłumaczył Zorc.

Sam Favre też nie może się doczekać stojących przed nim nowych wyzwań. - Praca w Dortmundzie będzie dla mnie czymś ekscytującym. Chciałbym podziękować osobom decyzyjnym za wiarę we mnie. Przed nami praca nad budową nowego zespołu. BVB to jeden z najbardziej interesujących klubów w Europie, ja z kolei osobiście cieszę się niezmiernie na powrót do Bundesligi, którą miałem cały czas w głowie podczas ostatnich dwóch lat w Nicei - zdradził 60-latek.

Prezentacja Favre'a w nowej drużynie, w której przejął stanowisko zwakowane przez Petera Stoegera, nastąpi dopiero na początku lipca. Do tego czasu wszystkich w klubie z Zagłębia Ruhry czekają urlopy.