Borussia Dortmund. Michy Batshuayi przez kontuzję już nie zagra w obecnym sezonie

Wypożyczony z Chelsea Londyn do Borussii Dortmund Michy Batshuayi prawdopodobnie nie zagra już w barwach niemieckiego zespołu. Belgijski piłkarz doznał kontuzji stawu skokowego w niedzielnych derbach z Schalke (0-2). Jest jednak szansa, że wystąpi na mundialu w Rosji.

Zdjęcie Michy Batshuayi ucierpiał podczas derbowego starcia z Schalke /Imago

"To nie są dobre wieści. Mój sezon prawdopodobnie dobiegł końca i nie będę mógł odpłacić BVB za zaufanie, jakim mnie obdarzyła. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Kolegom z zespołu życzę powodzenia w ostatnich tygodniach" - napisał na Twitterze Batshuayi.

Belga czeka walka z czasem przed rozpoczynającymi się 14 czerwca mistrzostwami świata w Rosji. W komunikacie BVB napisała, że jego udział w tym turnieju jest niewykluczony.

Do Dortmundu Batshuayi przeniósł się 31 stycznia. Wystąpił w 10 ligowych spotkaniach, w których zdobył siedem bramek. Został sprowadzony na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu w miejsce Gabończyka Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który odszedł do Arsenalu.

Na cztery kolejki przed końcem Borussia zajmuje czwarte miejsce w tabeli Bundesligi. Jeśli je utrzyma lub awansuje na wyższą lokatę, zyska prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Mistrzostwo kraju już wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium.