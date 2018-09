Bundesliga. "Aptekarze" z Leverkusen powoli dochodzą do zdrowia, cały mecz Kamińskiego

Bayer Leverkusen wziął się do odrabiania strat po fatalnym początku sezonu. W 5. kolejce Bundesligi "Aptekarze" pokonali na wyjeździe Fortunę Duesseldorf 2-1 (0-0) i odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu. Całe spotkanie w barwach beniaminka rozegrał Marcin Kamiński.

Poprzedni sezon drużyna z Leverkusen zakończyła na piątym miejscu w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym co trzecie Hoffenheim, ale początek nowych rozgrywek miała jak z koszmaru.

Bayer przegrał trzy pierwsze mecze, i to różnicą dwóch bramek. Na pierwszy punkt w sezonie kibice z BayArena musieli czekać aż do 4. kolejki, kiedy zespół Heiko Herrlicha zaskoczył u siebie z Mainz (1:0). Wygląda na to, że kryzys w Leverkusen udało się zażegnać.

W niedzielę przełamała się drużyna, w środę przełamał się jej najlepszy strzelec Kevin Volland. 26-letni reprezentant Niemiec w zeszłym sezonie z 14 golami otarł się o podium klasyfikacji strzelców, ale w tym jego dorobek zamykał się jedynie w jednej żółtej kartce.

Volland odetchnął głęboko z ulgą w 51. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Leon Bailey, a mocną główką popisał się Dominik Kohr. Piłka nie leciała w światło bramki, ale niedaleko słupka stał Volland, który z najbliższej odległości dokonał egzekucji. Jeden z obrońców Fortuny został na linii bramkowej, toteż nie było mowy o spalonym.

W 60. minucie Kevin Volland podwyższył na 2:0. Pognał na bramkę Fortuny, ale po wślizgu jednego z obrońców stracił piłkę. Ta spadła jednak prosto pod nogi Kaia Havertza, który pięknym lobem oddał zgubę Vollandowi. Tym razem 26-latek popisał się precyzyjnym strzałem głową z dalszej odległości. Miał jednak ułatwione zadanie, bo wcześniej z bramki wybiegł Michael Rensing.

W doliczonym czasie Rouwen Hennings strzelił z rzutu karnego honorowego gola, ale większej krzywdy przyjezdnym tym nie zrobił.