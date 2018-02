Bundesliga. Batshuayi zamienił angielską frustrację na niemiecką radość

Chyba nikt nie spodziewał się tak szybkiej aklimatyzacji Michy'ego Batshuayia w Dortmundzie. Napastnik wypożyczony z Chelsea w nowym klubie strzelił już pięć goli w trzech meczach, a jego pewność siebie rośnie praktycznie z dnia na dzień. Objawia się to też w jego wypowiedziach, tym razem przyznał, że w klubie, z którym przecież wciąż obowiązuje go kontrakt, czuł ciągłą frustrację.

Można śmiało stwierdzić, że od czasów transferu z Olympique Marsylia z 2016 roku Belg nie dostał na Stamford Bridge prawdziwej szansy od Antonio Contego. W pierwszym sezonie, w którym Chelsea zdobyła mistrzostwo Anglii, zdobył co prawda dającą tytuł bramkę w wygranym 1-0 meczu z West Bromwich Albion, ale poza tym grywał mało i nie był w stanie nawet podjąć rywalizacji z Diego Costą.

W nowym sezonie zmienił się tylko Hiszpan, z którym 24-latek przegrywał walkę o pierwszy plac. Conte odstrzelił Costę, lecz sprowadził z Realu Madryt Alvaro Moratę i notorycznie na niego stawiał, praktycznie rezygnując z usług napastnika urodzonego w Brukseli. Skończyło się na tym, że ten w wielkiej trójstronnej wymianie trafił na pół roku do Dortmundu. I w żółto-czarnej drużynie praktycznie z marszu stał się bohaterem, o czym wspomniane pięć bramek świadczy najlepiej.

Dobry, choć krótki czas "Batsmana" w Zagłębiu Ruhry jest więc niemałym kontrastem do dłuższego, choć niezbyt udanego w Londynie. Sam zainteresowany wie o tym najlepiej i ma za to teraz lekki żal do "The Blues". - Nie było mi lekko w Chelsea. Teraz gram z o wiele większą pewnością siebie. Przesiadywanie na ławce, strzelenie gola w jednym spotkaniu i powrót na ławkę nie jest kwestią, do której łatwo się przystosować napastnikowi - narzekał w wywiadzie dla belgijskiej telewizji Sporza.

Nie obyło się też oczywiście bez tematu włoskiego menedżera, który z Bathshuayia zrezygnował. - Nie wiem, czy Conte oglądał moje spotkanie. Nie wiem, czy monitoruje mój progres. Wiem jedynie, że Chelsea koncentruje się na powrocie na zwycięską ścieżkę w Premier League, a do tego czeka na niezwykle trudny dwumecz z Barceloną w Lidze Mistrzów. Życzę im jak najlepiej - tu już wykazywał się dyplomacją.

Warto zauważyć, że Borussia nie zastrzegła sobie prawa pierwokupu ich nowego gwiazdora i dużo wskazuje na to, że latem znów czekać go będzie londyńska frustracja. Cytowany przez "Evening Standard" dyrektor generalny BVB Hans-Joachim Watzke przyznał, że BVB postara się o transfer definitywny zawodnika, ale z racji zobowiązań kontraktowych wobec Chelsea będzie to misja bardzo trudna do zrealizowania.



