Bundesliga. Bayern Monachium chce Cengiza Undera

Jak informuje serwis Calciomercato, Bayern Monachium jest bardzo poważnie zainteresowany sprowadzeniem skrzydłowego Romy Cengiza Undera. Bawarczycy widzą w nim następcę Arjena Robbena, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - FC Augsburg 1-1. Skrót meczu. Wideo © 2018 Associated Press

Under dołączył do AS Romy latem ubiegłego roku za 13,4 miliona euro plus bonusy. Początek nie był zbyt udany dla Turka, ale później się rozkręcił. Jego wizytówką był występ w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie, gdy jego klub odrobił starty z pierwszego spotkania i zwyciężył 3-0. Wprawdzie Under gola nie strzelił, ale bez litości kręcił defensorami "Dumy Katalonii".

Reklama

Zawodnik już wcześniej znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu i Manchesteru City, a według serwisu Calciomercato teraz do gry o piłkarza włączył się Bayern Monachium. Wprawdzie nadal nie wiadomo, czy Bawarczycy o kolejny rok przedłużą kontrakt z Arjenem Robbenem, ale na dłuższą metę Under byłby idealnym następcą 34-letniego Holendra.

Ponoć Bayern jest gotowy zapłacić za 21-letniego zawodnika nawet 60 milionów euro. Jego kontrakt z Romą obowiązuje do czerwca 2022 roku. Jeśli jednak rzeczywiście klub z Monachium zdecyduje się na taki wydatek, to prawdopodobnie dyrektor sportowy "Giallorossich" Monchi przystanie na propozycję.

W obecnym sezonie Under rozegrał siedem spotkań, w których strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty.

po