Bundesliga. Bayern zachował przewagę. Lewandowski goni Dudę

Bayern Monachium nie uległ presji ze strony Herthy Berlin i w 4. kolejce Bundesligi zdobył czwarty komplet punktów. W sobotę mistrzowie Niemiec pokonali na wyjeździe Schalke Gelsenkirchen 2-0 (1-0) i utrzymali dwupunktową przewagę nad zespołem ze stolicy. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego i goni Ondreja Dudę w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Wcześniej w sobotę Hertha pokonała Borussię Moenchengladbach 4-2 (2-1) i przynajmniej do wieczora objęła prowadzenie w tabeli. Piłkarze Bayernu szybko pozbawili jednak berlińczyków tej satysfakcji i po czterech meczach mogą pochwalić się kompletem 12 punktów.

Na Veltins Arena w głównych rolach wystąpili James Rodriguez i Robert Lewandowski. Już w 8. minucie reprezentant Kolumbii wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego Joshui Kimmicha i strzelił gola w drugim ligowym meczu z rzędu.

W 25. minucie Rodriguez pozbawił asysty Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski założył dziurę Matii Nastasiciowi i stworzył znakomitą okazję Rodriguezowi, który jednak przegrał pojedynek z Ralfem Fahrmannem.

Tuż po przerwie James Rodriguez dołożył spektakularne pudło, kiedy z pięciu metrów nie trafił do pustej bramki. Tym razem poszkodowanym był Franck Ribery.

Rodriguez chciał odpokutować winy, dlatego aż do zejścia z boiska w 87. minucie pozostawał bardzo aktywny. Na pół godziny przed końcem w polu karnym od tyłu sfaulował go Alessandro Schopf. Jedenastkę na drugiego gola zamienił Lewandowski. Fahrmann wyczuł jego intencje i rzucił się w dobry róg. Bramkarz Schalke poślizgnął się jednak na kępce trawy i tych kilkunastu-kilkudziesięciu centymetrów zabrakło mu, by sięgnąć piłki.

A tak Robert Lewandowski strzelił ósmego gola w siedmiu ostatnich meczach. Bramkarza Schalke Gelsenkirchen pokonał już po raz 14. Z trzema golami "Lewy" jest w czubie klasyfikacji strzelców Bundesligi. Do prowadzącego Ondreja Dudy traci jedną bramkę.

Kwadrans później Lewandowski został zmieniony przez Sandro Wagnera. Najbliższy tydzień będzie dla Bawarczyków bardzo pracowity. Już we wtorek Bayern w ramach 5. kolejki podejmuje Augsburg, a w piątek czeka go wizyta na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w meczu na szczycie Bundesligi, w którym dodatkowym smaczkiem będzie rywalizacja Lewandowskiego z Dudą.