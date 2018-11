Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayern Monachium "na żywo"

Borussia Dortmund mierzy się na Signal Iduna Park z mistrzem Niemiec, Bayernem Monachium w szlagierowym starciu 11. kolejki Bundesligi. W ekipie gospodarzy mamy na murawie Łukasza Piszczka, a w drużynie gości Roberta Lewandowskiego. Aktualnie trwa pierwsza połowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witsel i Reus uratowali BVB przed kompromitacją. Wideo Eurosport

Borussia Dortmund jest liderem Bundesligi i podejmuje w sobotę Bayern w "Der Klassiker" jako cichy faworyt. Dlaczego? Bo ma cztery "oczka" zapasu nad odwiecznym rywalem, a do tego gra zdecydowanie ciekawszą i skuteczniejszą piłkę niż mistrz Niemiec. Bayern od początku sezonu gra nierówno, gubi punkty i pierwszy raz od sześciu lat w Dortmundzie występuje nie jako lider, ale jako ekipa, która ściga przewodzących w Bundeslidze rywali. BVB, w razie zwycięstwa, ucieknie Bawarczykom na siedem punktów przewagi i być może rozpocznie marsz po tytuł. Bayern chciał wygrać, by zmniejszyć straty do dortmundczyków i włączyć się w rywalizację o pozycję lidera jeszcze przed końcem rundy jesiennej.



Reklama

Bayern od pierwszych minut rzucił się do ataku i już w 2. minucie Robert Lewandowski wpadł w pole karne i szukał okazji do oddania strzału, ale został powstrzymany przez Manuela Akanjiego. Chwilę później uderzał Serge Gnabry, jednak został zablokowany. W odpowiedzi Borussia próbowała szybkiej kontry, ale niepotrzebnie piłkę stracił Jadon Sancho. Bawarczycy to z lewej, to z prawej flanki budowali szybkie akcje w ataku, a brylował Franck Ribery. W 5. minucie wpadł z piłką w pole karne, ale został jej pozbawiony przez defensorów.



BVB czekała na okazje do kontr i w ten sposób próbowała szybko atakować mistrzów Niemiec. W 10. minucie powinno być 1-0, bo gospodarze wyszli do kontry we trzech i kapitalną okazję miał Marco Reus. Uderzył jednak zbyt lekko, wprost w Manuela Neuera, który pewnie złapał piłkę i ocalił Bayern. Ekipa Niko Kovaca błyskawicznie skontrowała, w polu karnym upadł "Lewy", który zderzył się z Julianem Weiglem. Polak domagał się podyktowania jedenastki, sędzia nie zareagował, za to kibice wybuczeli i wygwizdali byłego napastnika BVB. I tak było już do końca meczu, gdy tylko Polak był przy piłce.



Tymczasem kolejna kontra Borussii rozerwała defensywę Bawarczyków i musiał ratować ich Neuer, który uprzedził Sancho. Pod drugą bramką najpierw niecelnie strzelał Ribery, po chwili zablokowany został Gnabry i zegar na Signal Iduna Park wskazał 20. minutę szlagieru.



Borussia Dortmund - Bayern Monachium 0-0, trwa pierwsza połowa meczu