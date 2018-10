Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Augsburg 4-3. Piszczek na ławce

Borussia Dortmund pokonała FC Augsburg 4-3 (0-1) w sobotnim meczu 7. kolejki Bundesligi. Spotkanie na Signal Iduna Park dostarczyło niesamowitych emocji, a gospodarze zapewnili sobie wygraną dopiero w doliczonym czasie gry. Łukasz Piszczek cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych.

Były już reprezentant Polski zagrał całe 90 minut w środowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Borussia pokonała AS Monaco 3-0. Dzięki wypożyczeniu z Realu Madryt Achrafa Hakimiego Piszczek doczekał się w końcu wartościowego zmiennika i nie było zaskoczeniem, że to 19-letni Marokańczyk rozpoczął w pierwszym składzie mecz przeciwko Augsburgowi.

Spotkanie 7. kolejki tylko częściowo upłynęło zgodnie z zakładanym scenariuszem. Jak można było oczekiwać gospodarze byli znacznie częściej przy piłce, ale szczególnie w pierwszej połowie znacznie groźniejsze ataki przeprowadzali goście. Jeden z nich przyniósł im powodzenie. W 22. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, piłkę w zamieszaniu opanował w polu karnym Islandczyk Alfred Finnbogason, któremu udało się zmieścić piłkę pomiędzy słupkiem i bramkarzem Borussii Romanem Buerkim.

Do przerwy wynik nie uległ już zmianie, a po kwadransie przerwy gospodarze wzmocnili wysiłki w celu rozmontowania defensywy rywali. Kluczowe w tym okazało się wejście w 59. minucie na boisko Hiszpana Paco Alcacera, który już trzy minuty później w stylu typowej "9" sfinalizował akcję rozpoczętą przechwytem przez Belga Axela Witsela i dokładnym podaniem rewelacyjnego 18-letniego Anglika Jadona Sancho.

Cofnięci goście nie zamierzali jednak rezygnować z kontrataków. Najpierw w poprzeczkę trafił Brazylijczyk Caiuby, a w 71. minucie celniej uderzył Philipp Max, który skorzystał z nieudanego strzału Andre Hahna i gapiostwa Hakimiego. Na tym jednak oczywiście emocje na Signal Iduna Park się nie zakończyły.

W 80. minucie raz jeszcze instynktem strzeleckim błysnął Alcacer, który przy rzucie wolnym uniknął spalonego, świetnie opanował piłkę zagraną przez Raphaela Guerreiro i precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania. Cztery minuty później kibice w Dortmundzie już świętowali wygraną, gdyż po raz pierwszy w sobotnim spotkaniu ich zespół objął prowadzenie. Znakomitym podaniem popisał się w tej sytuacji Hakimi, a Mario Goetze zdołał umieścić piłkę pod brzuchem golkipera Augsburga.

Radość fanów Borussii potrwała jednak tylko kilkadziesiąt sekund. Wkrótce po wznowieniu gry goście wywalczyli rzut rożny, a po dośrodkowaniu Maxa strzałem głową wynik spotkania na 3-3 wyrównał Michael Gregoritsch. Nie popisał się w tej sytuacji Buerki, który przy próbie wybicia piłki praktycznie wbił ją sobie do siatki.

Ostatnie słowo należało jednak do podopiecznych Luciena Favre'a, a konkretnie do niesamowitego w sobotę Alcacera. Hiszpański napastnik w szóstej minucie doliczonego czasu gry podszedł do rzutu wolnego i z 25 metrów wykorzystał dziurę w murze Augsburga. Bramkarz Andreas Luthe źle odczytał zamiary Hiszpana i musiał po raz czwarty wyjąć piłkę z siatki.

Wygrana 4-3 oznacza, że Borussia Dortmund pozostanie liderem tabeli Bundesligi niezależnie od wyniku wieczornego meczu Bayernu Monachium, który o 18:30 na Allianz Arenie podejmie Borussię Moenchengladbach.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 4-3 (0-1)



Bramki: 0-1 Alfred Finnbogason (22.), 1-1 Paco Alcacer (62.), 1-2 Philipp Max (71.), 2-2 Paco Alcacer (80.), 3-2 Mario Goetze (84.), 3-3 Michael Gregoritsch (87.), 4-3 Paco Alcacer (90+6).

Wojciech Malinowski

