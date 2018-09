Bundesliga. Borussia nowym liderem! Złe wieści dla Piszczka

Cudowny powrót Borussii Dortmund na BayArena. W 6. kolejce Bundesligi zespół z Zagłębia Ruhry przegrywał dwoma golami, by wygrać z Bayerem Leverkusen 4-2 (0-2). Drużyna Luciena Favre'a odniosła pierwsze zwycięstwo na wyjeździe w tym sezonie i została nowym liderem Bundesligi. Łukasz Piszczek nie znalazł się w osiemnastce meczowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Gol "Lewego" i najciekawsze mecze 4. kolejki. Wideo © 2018 Associated Press

Na najlepsze drużyny Bundesligi w tej kolejce padł blady strach. Wszystko zaczęło się w piątek od wyraźnej porażki dotychczasowego lidera Bayernu Monachium w Berlinie. Potem punkty straciła Borussia Moenchengladbach, a pierwszej porażki w sezonie doznał Werder Brema.

Reklama

Borussia Dortmund dzieliła ich los, ale tylko przez 45 minut meczu w Leverkusen, kiedy gole dla "Aptekarzy" zdążyli strzelić Mitchell Weiser i Jonathan Tah.

Druga połowa to jednak zupełnie inna bajka. Duży w tym udział miał Favre, który po przerwie posłał w bój Paco Alcacera i Jadona Sancho. Pierwszy strzelił dwa gole, drugi zanotował dwie asysty.

Najpierw kontaktowego gola w 65. minucie strzelił Jacob-Bruun Larsen. Radość Borussii mogła zostać szybko stłumiona, bo piłkę na 3:1 miał Kai Havertz. Pod bramką Borussii młodziutkiemu pomocnikowi Bayeru zabrakło jednak zimnej krwi, za co błyskawicznie zapłaciła cała drużyna. W odpowiedzi Jadon Sancho świetnie obsłużył Marco Reusa, a ten strzelił na 2:2.

W cztery minuty Borussia Dortmund odrobiła dwa gole, ale do Leverkusen przyjechała po fotel lidera. Zamknęła gospodarzy w zamku hokejowym i dopięła swego w 85. minucie. Po koronkowej akcji Achraf Hakimi zagrał mocno bitą piłkę na piąty metr, a zza niczego niespodziewających się obrońców jak spod ziemi wyrósł Paco Alcacera. Lukas Hradecky mógł tylko bezradnie rozłożyć ręce.

Hakimi to na razie zmiennik, który bardzo szybko może stać się pełnowartościowym następcą Łukasza Piszczka w Dortmundzie. W składzie BVB byłego reprezentanta Polski zabrakło już przeciwko Norymberdze. Borussia rozgromiła beniaminka 7:0, a Hakimi w debiucie strzelił gola. W środę Piszczek miał wolne, natomiast z meczu w Leverkusen wyeliminował go uraz mięśniowy. Ale biorąc pod uwagę wejście, jakie w Borussii zaliczył 19-letni Marokańczyk, Piszczek może mieć problem z powrotem do składu.

W doliczonym czasie Borussia pozbawiła "Aptekarzy" złudzeń. Na ostatni stały fragment pod pole karne Borussii zapędził się Hradecky, ale przed końcowym gwizdkiem dortmundczycy zdołali jeszcze wyprowadzić piłkę. Sancho wypuścił drugiego z dżokerów Paco Alcacera i Borussia mogła rozpocząć fetowanie pierwszego miejsca w tabeli.

Zdjęcie Marco Reus, Jacob Bruun Larsen (Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund) / Getty Images