Bundesliga. Heynckes zatrzymał Lewandowskiego i groził mu palcem

Niemieckie media opisują to, czego w trakcie meczu FC Koeln z Bayernem Monachium (1-3) nie pokazały kamery telewizyjne. Według "Bilda" trener Jupp Heynckes miał poza boiskiem złapać Roberta Lewandowskiego za rękę i grożąc palcem, pouczał swojego napastnika.

Tuż po przegranym dwumeczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów Bayern, pewny już mistrzostwa Niemiec, mierzył się z FC Koeln. Podopieczni Heynckesa wygrali 3-1.

Jedną z bramek zdobył Lewandowski, który niepowodzenie w LM chce zrekompensować sobie trzecim z kolei dobiciem do granicy 30 bramek w Bundeslidze. Dotychczas takim wynikiem może pochwalić się jedynie Gerd Mueller. Gol przeciwko Koeln był 29. trafieniem "Lewego" w tym sezonie.

Gdy w 77. minucie Heynckes zdecydował się zmienić polskiego napastnika, ten obraził się na swojego szkoleniowca i schodząc z boiska nie podał mu ręki w podziękowaniu za mecz.

Według niemieckiego "Bilda" trener Bayernu mocno zdenerwował się na swojego najlepszego strzelca, podszedł do niego i z podniesionym palcem przywoływał go do porządku. Lewandowski słuchał uważnie, po czym na znak zgody poklepał trenera po ramieniu.



Także po spotkaniu szkoleniowiec powiedział co myśli o zachowaniu Lewandowskiego na konferencji prasowej.

- Nie bawi mnie taka sytuacja. To ja jestem tutaj szefem - zakomunikował Heynckes.

Nieco inne wiadomości podaje "Suddeutche Zeitung", które twierdzi, że już pół godziny po meczu Heynckes w prywatnej rozmowie chichotał i określał zachowanie napastnika jako "zabawne".

WG

