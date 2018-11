Bundesliga. Josep Guardiola "zdradził" Bayern ponad pół roku przed odejściem

Jak informuje dziennik "Der Spiegel" powołując się na przecieki z Football Leaks, Josep Guardiola już w październiku 2015 roku podpisał kontrakt z Manchesterem City. To dwa miesiące przed słynną konferencją prasową, na której ogłosił swojego odejście z Bayernu Monachium po zakończeniu sezonu 2015/2016.

Włodarze Manchesteru City od dawna chcieli zatrudnić Guardiolę, a Hiszpan nie ukrywał, że to "wspaniały klub" z "ogromnymi ambicjami". Nie bez znaczenia był fakt, że pracowali w nim jego starzy znajomi z Barcelony – Txiki Begiristain i Ferran Soriano. Jednak dużym zaskoczeniem jest dzień, w którym szkoleniowiec zdecydował się podpisać umowę z "The Citizens".

Według "Der Spiegel" obecny menedżer City związał się kontraktem z tym klubem dokładnie 20 października 2015 roku. Dziennik twierdzi, że dzięki Football Leaks jest w posiadaniu dokumentu. Nowe doniesienia nie stawiają Guardioli w najlepszym świetle. Tym bardziej, że piłkarze Bayernu chcieli z nim współpracować także w kolejnym sezonie, a zarząd chciał podjąć rozmowy dotyczące przedłużenia umowy.

Bawarczycy chcieli dojść do porozumienia po listopadowym spotkaniu rady nadzorczej. Później rozmowy zostały przesunięte na grudzień, gdyż Guardiola nadal grał na zwłokę, choć miał już ważny kontrakt z "The Citizens". Ostatecznie przyciśnięty do muru 16 grudnia wyznał, że po zakończeniu sezonu 2015/2016 opuści Allianz Arena. Kilka dni później Bayern wystosował oświadczenie, w którym potwierdził odejście Hiszpana i zakomunikował, że jego następcą zostanie Carlo Ancelotti.

Do tej pory w roli menedżera City Guardiola wywalczył mistrzostwo Anglii (2017/2018) i Puchar Ligi (2017/2018).

