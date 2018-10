Bundesliga. Kanadyjczyk Davies nowym kolegą Lewandowskiego

Kanadyjski talent Alphonso Davies, którego latem Bayern Monachium pozyskał z Vancouver Whitecaps za około 11 milionów euro, w listopadzie ma zacząć treningi z mistrzem Niemiec. Do gry w jego barwach będzie uprawniony od 1 stycznia 2019.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przebudzenie Vancouver Whitecaps w MLS. Wideo Eurosport

Reprezentant Kanady, który w piątek skończy 18 lat, to najdroższy zawodnik wytransferowany z Major League Soccer (MLS). Choć w barwach Bayernu będzie mógł zagrać w przyszłym roku, to - jak poinformował trener Niko Kovac - z nowym zespołem ma rozpocząć zajęcia po najbliższej przerwie na mecze drużyn narodowych, czyli po 18 listopada, gdyż na ten dzień zaplanowany jest mecz zespołu "Klonowego Liścia" z St. Kitts and Nevis.

Reklama

"Jeśli ktoś płaci tyle pieniędzy, to chyba nie po to, by grał w juniorach czy drużynie rezerw" - powiedział o Daviesie szkoleniowiec zespołu Roberta Lewandowskiego.

Davies może grać na obu skrzydłach. Jego dotychczasowy klub zajął ósme miejsce w Konferencji Zachodniej MLS i nie awansował do play off. Kanadyjczyk zakończył występy w tej lidze mocnym akcentem, gdyż zdobył dwa gole z Portland Timbers (2-1). Jego łączny dorobek w tym sezonie to osiem bramek i 10 asyst.

Umowa Daviesa z bawarskim klubem będzie obowiązywać do czerwca 2013 roku. Wartość transferu może wzrosnąć do 19 mln euro, jeśli spełnione zostaną ustalone warunki dotyczące wyników.

Davies urodził się 2 listopada 2000 roku w obozie dla uchodźców w Ghanie. Jego rodzice schronili się w nim, uciekając przed wojną domową w Liberii. Do Kanady późniejszy piłkarz przybył jako pięciolatek.

W wieku 14 lat dołączył do klubu z Vancouver, w barwach którego zadebiutował w MLS dwa lata temu. W ubiegłym roku zadebiutował w "dorosłej" kadrze Kanady. Do tej pory rozegrał w niej osiem spotkań i uzyskał trzy gole.