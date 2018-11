Bundesliga. Lewandowski zgubił skuteczność, a Bayern kolejne punkty

Bayern Monachium w dalszym ciągu przeżywa katusze. W 10. kolejce Bundesligi mistrz Niemiec tylko zremisował u siebie z nierównym Freiburgiem 1-1 (0-0). Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie i w pierwszej połowie zmarnował jedną setkę.

W tygodniu tygodnik "Der Spigel" ujawnił, że Bayern Monachium stoi na czele rewolucji. Bawarczycy chcą się odłączyć od Bundesligi, by dać początek Superlidze, w której mają grać tylko najlepsze kluby na świecie. Karl-Heinz Rummenigge oficjalnie zaprzeczył tym rewelacjom, ale gdyby to była prawda, Bayern na dziś nie miałby czego szukać w Superlidze.

Zespół Kovacza to bowiem ligowy średniak, który do końca musi drżeć o zwycięstwo z takimi drużynami jak Freiburg, a i to nie zawsze się udaje. Bayern znów zagrał źle, a do ogólnego, mizernego poziomu drużyny dostosował się Lewandowski, którego indywidualne statystyki przeciwko Freiburgowi do tej pory budziły respekt. W 12 dotychczasowych meczach "Lewy" strzelił temu rywalowi aż 13 goli.

Lewandowski jak na zawołanie potrafił raczyć bramkarzy Freiburga doppelpackami, ale tym razem przez całe spotkanie doczekał się tylko dwóch sytuacji. W 29. minucie z lewej strony wbiegł odważnie w pole karne gości, ale nie mógł się zdecydować, którą nogą uderzyć. W końcu ułożył sobie piłkę na prawej nodze, ale zabrakło mu siły i Alexander Schwolow nie miał żadnych problemów z interwencją.

W 73. po dośrodkowaniu z prawej strony Lewandowski odepchnął od obrońcę Freiburga i oddał mocny strzał głową, jednak Schwolow sparował piłkę na poprzeczkę. Nawet gdyby z tej akcji padł gol, to i tak nie zostałby zaliczony, ponieważ sędzia słusznie odgwizdał faul Lewandowskiego.

Napastnik reprezentacji Polski nie miał w sobotę szczęścia do arbitra. Na początku drugiej połowy domagał się rzutu karnego za zagranie ręką, ale Felix Zwayer skorzystał z VAR-u i wskazał tylko na rzut rożny.

Frustracja na Allianz Arena rosła, aż w 79. minucie Rafinha zrobił sanki jednemu z piłkarzy gości. Tylko łaskawości sędziego zawdzięcza to, że dotrwał do końca spotkania.

Bezpośrednio po tym zdarzeniu indywidualnym rajdem na prawej stronie popisał się Serge Gnabry, który wyręczył napastników Bayernu i strzelił tuż przy bliższym słupku. Radość Bayernu trwała jednak krótko. Mistrz Niemiec nie był nawet w stanie dowieźć do końca nawet tak ciężko wywalczonego prowadzenia. Na minutę przed końcem z lewej strony piękną centrą popisał się Christian Gunter, a największym sprytem w polu karnym wykazał się Lucas Holer. Był to pierwszy i ostatni celny strzał Freiburga w tym spotkaniu.

Manuel Neuer tylko bezradnie rozłożył ręce, Niko Kovacz złapał się za głowę, a piłkarzy Bayernu pożegnały gwizdy.