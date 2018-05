Bundesliga. Miroslav Klose trenerem juniorów Bayernu Monachium

Bayern Monachium z otwartymi ramionami przywitał byłego piłkarza Miroslava Klose. Najskuteczniejszy strzelec w historii mistrzostw świata zostanie trenerem bawarskiej drużyny do lat 17.

„Nasza filozofia oparta jest na połączeniu z piłkarzami, którzy w przeszłości odnosili z klubem sukcesy” - przyznał na oficjalnej prezentacji dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić.

Prowadzący do tej pory zespół Bayernu do lat 17 Holver Seitz przeniesie się na szczebel wyżej i obejmie drużynę do lat 23. Kontrakt Klosego będzie obowiązywał od nowego sezonu aż do 2020 roku.

Urodzony w Opolu były napastnik występował w klubie z Allianz Arena w latach 2007-2011. W 149 spotkaniach 39-letni szkoleniowiec zdobył 53 bramki. Niedawno Klosemu przyznano tytuł honorowego obywatela miasta Opole. Gdy miał dziewięć lat, w 1987 roku, wyjechał z rodzicami do Republiki Federalnej Niemiec, a tam uzyskał status przesiedleńca. W pobliżu osiedla Chabry, gdzie spędził lata swojego dzieciństwa, mieści się stadion klubu piłkarskiego Odra, gdzie w latach 1966-78 jedną z gwiazd opolskiej drużyny był ojciec Miroslava - Józef Klose.

