Bundesliga. Paco Alcacer strzelił sześć goli w 81 minut

Hiszpan Paco Alcacer imponuje na początku sezonu Bundesligi - w trzech meczach strzelił sześć goli dla Borussii Dortmund. "Bild" zachwyca się nowym supersnajperem i przekonuje, że może pobić rekord niemieckiej ekstraklasy.

Borussia Dortmund pilnie potrzebowała napastnika i wygląda na to, że trafiła w dziesiątkę wypożyczając Paco Alcacera z Barcelony. 25-latek świetnie przyjął się w Dortmundzie i imponuje skutecznością.

Przez problemy mięśniowe stracił cztery mecze, ale każdym, w których grał, trafiał do siatki rywali. W Bundeslidze spędził na boisku zaledwie 81 minut, a mimo tego zdobył już sześć bramek i jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. W ostatnim ligowym meczu z Augsburgiem (4-3) ustrzelił hat-tricka, choć grał przez jedynie 31 minut. Jego gol przyczynił się także do zwycięstwa BVB z AS Monaco w Lidze Mistrzów (3-0).

Wygląda na to, że Robert Lewandowski, który dwukrotnie w trzech ostatnich latach zdobywał armatę dla najlepszego strzelca Bundesligi, znów ma godnego siebie rywala.



- Paco ma niesamowitą technikę strzału. Piłka leci jak kamień - wychwala piłkarza menedżer Borussii Michael Zorc.

Menedżer BVB ma powody do zadowolenia, bo ubił znakomity interes sprowadzając Alcacera. Borussia zapłaci za wypożyczenie napastnika na obecny sezon tylko dwa miliony euro, a na dodatek może wykupić go za 25 mln.

- Mamy szczęście, że w każdej chwili możemy wykorzystać opcję wykupu zawodnika i nikt nie może interweniować - cieszy się Zorc.

Menedżer Borussii przekonuje, że Hiszpan świetnie zaaklimatyzował się w Dortmundzie. Znalazł dom dla swojej rodziny i bierze lekcje języka niemieckiego.



Bild zachwyca się strzeleckimi popisami Alcacera i przekonuje, że może pobić rekord wszech czasów Bundesligi , który w sezonie 1970-1971 ustanowił Gerd Mueller, strzelając 40 goli.

