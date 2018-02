Bundesliga. Po dwóch meczach Borussia Dortmund chce wykupić Batshuayia

Rewelacyjnie wprowadził się do nowego zespołu Michy Batshuayi. Belgijski napastnik w styczniu został wypożyczony z Chelsea do Borussii Dortmund. Szybko zaskarbił sobie sympatię fanów BVB i już teraz spekuluje się o transferze definitywnym.

Zdjęcie Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) /Getty Images

Już w swoim debiucie w Borussii Batshuayi dwukrotnie pokonał bramkarza 1. FC Koeln i dołożył jeszcze asystę przy golu Andre Schuerrlego, a jego zespół wygrał na wyjeździe 3-2. Formę strzelecką Belg podtrzymał również w kolejnym ligowym meczu, w którym ekipa z Dortmundu pokonała 2-0 Hamburger SV, a Batshuayi zdobył jedną bramkę. 24-letni napastnik sprawił, że kibice z Dortmundu szybko poprawili sobie nastroje po odejściu do Arsenalu Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

Według „London Evening Standard”, działacze BVB już teraz przymierzają się do transferu definitywnego. Problemem może być to, że niemiecki zespół nie ma wpisanego w umowę prawa pierwokupu. W 2016 roku Chelsea zapłaciła za Belga 40 milionów euro i przy ewentualnej sprzedaży raczej nie chciałaby zbyt dużo stracić. Można się więc spodziewać zbliżonej kwoty, jaką za Batshuayia zażądaliby "The Blues".

Batshuayi szaleje w nowym klubie, tymczasem w Chelsea, z której jest wypożyczony, Antonio Conte ma ogromne problemy z napastnikami. Być może rozwiąże je sprowadzony z „Kanonierów” Olivier Giroud, który swój pierwszy mecz w nowych barwach rozpoczął na ławce rezerwowych.

