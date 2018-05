Bundesliga. Trener Bayernu przymyka oko na fochy Lewandowskiego

Po tym, jak Bayern Monachium odpadł z Ligi Mistrzów, niemieckie media zaczynają szukać tematów zastępczych. Stało się nim np. zachowanie Roberta Lewandowskiego, któremu zmiana podczas ligowego starcia z Kolonią nie spodobała się na tyle, że w jej trakcie nie podał ręki Juppowi Heynckesowi. Trener po meczu przywołał podopiecznego do porządku, choć też wykazał się zrozumieniem grymasów "Lewego".

Sytuacja miała miejsce niecały kwadrans przed końcem sobotniego spotkania na RheinEnergieStadion. Bayern prowadził już 2-1, między innymi dzięki jednej bramce Lewandowskiego, a Heynckes postanowił dać szansę rezerwowemu Sandro Wangerowi. Niemieckiego snajpera wpuścił w miejsce polskiego, co wybitnie temu ostatniemu - przecież zazwyczaj niestrojącemu fochów - nie przypadło do gustu. "Lewy" opuszczał murawę z grymasem niezadowolenia i gdy był już poza nią, to nie kwapił się podziękować szkoleniowcowi za mecz poprzez tradycyjne przybicie piątki. A warto zauważyć, że chwilę wcześniej podał rękę Wagnerowi i innym członkom sztabu trenerskiego.

Dziennikarze nad Renem od razu podchwycili sprawę i zagaili o nią 72-latka na pomeczowej konferencji prasowej. Heynckes to fachowiec już bardzo doświadczony, z niejednego piec chleb jadł i z trudnym charakterem niejednej gwiazdy musiał się mierzyć, toteż wiedział, jak wyjaśnić sytuację z kapitanem reprezentacji Polski. I, jak przystało na trenera obdarzonego charyzmą, nie bał się przywołać go do porządku.

- Sam wiem, że my, napastnicy, jesteśmy piłkarzami samolubnymi. Że myślimy o tym, ile bramek zdobędziemy. Z perspektywy czasu Roberta rozumiem, ale wtedy otarł się o śmieszność. Przecież to ja jestem szefem. Nikt inny - przypominał.

Po chwili jednak wytłumaczył też, skąd u Lewandowskiego - zazwyczaj wzoru profesjonalisty - wzięła się niesubordynacja. - Rozmawiałem o tym z Robertem po meczu, przed meczem, nawet w trakcie tamtej zmiany. Bardzo mu zależało na tym, aby zdobyć 30. bramkę w sezonie ligowym. Nie udało się, wyszło jak wyszło, ale i tak już o wszystkim zapomnieliśmy - zdradził.

Mistrzom Niemiec zostało jedno spotkanie - ze Stuttgartem u siebie - do końca Bundesligi, więc wtedy Lewandowski będzie miał idealną okazję na to, aby w trzecim sezonie z rzędu dobić do magicznej granicy 30 ligowych goli. Zdaje się jednak, że to nie suche liczby najbardziej zaprzątają mu głowę. Polak przechodzi przez najtrudniejszy okres swojej bawarskiej kariery. W półfinale Champions League z Realem grał poniżej oczekiwań i spotkał się przez to ze sporą krytyką mediów. Jego sytuację na Allianz Arenie pogarsza jeszcze wir transferowych plotek dotyczących przejścia do Realu Madryt. Niewykluczone zatem, że możemy spodziewać się kolejnych sytuacji takich jak ta z Heynckesem.



Zdjęcie Jupp Heynckes; Robert Lewandowski / Getty Images