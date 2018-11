Bundesliga. W Bayernie nie panikują, bo spodziewali się trudnych dni

Zdaniem byłego napastnika Bayernu Monachium Giovane Elbera w klubie ze stolicy Bawarii nie będą podejmowali nagłych kroków dotyczących Niko Kovacza. Na przełomie września i października zespół zanotował serię czterech spotkań bez zwycięstwa, ale następnie wygrał pięć z sześciu meczów i Chorwat może spać spokojnie.

Mistrz Niemiec aktualnie plasuje się na 3. miejscu w tabeli, a w sobotę zmierzy się na wyjeździe z liderem Bundesligi Borussią Dortmund. Bez wątpienia dla gości będzie to jedno z najtrudniejszych spotkań w obecnym sezonie. Jednak piłkarze Niko Kovacza potrzebują zwycięstwa, bo w przeciwnym wypadku przewaga najgroźniejszych rywali w walce o tytuł wzrośnie do siedmiu punktów. Jednak pewne jest tylko jedno – po dość zaskakującej zadyszce Bayern chyba doszedł do siebie i chorwacki szkoleniowiec nie zostanie zwolniony bez względu na wynik starcia z BVB.

- Oczywiście, sytuacja jest nietypowa, ale Niko to odpowiedni szkoleniowiec dla Bayernu. Sądzę, że tak samo myślą szefowie klubu – powiedział legendarny snajper Giovane Elber.

- Po sześciu tytułach mistrzowskich z rzędu w Monachium zdawali sobie sprawę, że w końcu przyjdzie gorszy okres. Niko oraz zespół potrzebują cierpliwości – podkreślił.

- Bayern zawsze jest zobligowany do zajmowania miejsca na szczycie tabeli. Jednak w każdym sezonie są takie momenty, kiedy po prostu drużynie nie idzie – dodał.

Wprawdzie piłkarze Borussii Dortmund przegrali w środku tygodnia w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt, ale zdaniem Elbera i tak uchodzą za faworytów.

- Borussia jest faworytem, nie tylko dlatego, że gra przed własną publicznością, ale przede wszystkim ma wielu młodych i głodnych zwycięstw zawodników. Nawet rotacja stosowana przez Luciena Favre działa bez zarzutu. BVB zasłużenie znajduje się na szczycie tabeli – uważa Brazylijczyk.

W sobotnie popołudnie kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park zobaczą również pojedynek snajperów – Paco Alcacera (Borussia) i Roberta Lewandowskiego (Bayern). Pierwszy z wymienionych po słabym poprzednim sezonie w Barcelonie wyraźnie odżył i jest liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem siedmiu goli. ”Lewy” zdobył do tej pory pięć bramek.

