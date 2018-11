Bundesliga: Wszystkie oczy na Dortmund

Po raz pierwszy od ponad sześciu lat piłkarze Borussii Dortmund przystąpią do ligowego spotkania z Bayernem Monachium z przewagą punktową nad rywalem. "Tym razem to nie my jesteśmy faworytem" - przyznał prezes bawarskiego klubu Uli Hoeness.

11 kwietnia 2012 roku odbył się mecz, przed którym to ekipa z Dortmundu miała trzy punkty więcej niż Bayern. O sile Borussii stanowiło jeszcze wtedy polskie trio, z którego obecnie został jedynie Łukasz Piszczek. Robert Lewandowski od czterech lat reprezentuje barwy Bayernu, a Jakub Błaszczykowski dwa lata temu trafił do Wolfsburga.



Później dominacja monachijczyków była wyraźna, a gdy obie drużyny stawała do klasyka Bundesligi ich przewaga wynosiła raz nawet 31 pkt. Bilans ostatnich 12 ligowych potyczek to siedem wygranych Bayernu, trzy remisy i dwa zwycięstwa Borussii.



Tym razem będzie inaczej. Borussia pod wodzą doświadczonego szwajcarskiego trenera Luciena Favre od początku sezonu spisuje się świetnie i nie zmienia tej oceny nawet wtorkowa porażka z Atletico Madryt 0:2, pierwsza tej jesieni. W Bundeslidze dortmundczycy są jedynym niepokonanym zespołem i prowadzą w tabeli z dorobkiem 24 pkt. Bayern ma 20 i jest trzeci, ustępując legitymującej się identyczną zdobyczą Borussią Moenchengladbach.



"Po raz pierwszy od dawna nie zagramy z Borussią w roli faworyta. Tym razem będą nim rywale" - zaznaczył Hoeness.



Jak dodał, w obecnej sytuacji obu zespołów "nie możemy powiedzieć, że jedziemy do Dortmundu po trzy punkty jak po swoje". "Nie jesteśmy tak aroganccy, jak się wielu wydaje. Doceniamy przeciwnika, który od początku rozgrywek spisuje się wspaniale" - dodał.



Podczas gdy pod wodzą Favre'a Borussia od razu "zaskoczyła", to Bayern pod wodzą Niko Kovaca nie może złapać właściwego rytmu. Dobre mecze przeplata przeciętnymi, a nawet słabymi, jak 0:3 u siebie z Moenchengladbach.



"Nie możemy przegrać w Dortmundzie, bo nasza strata wzrosłaby do siedmiu punktów, a to mogłoby oznaczać rewolucję w niemieckim futbolu" - zauważył bramkarz Bayernu Manuel Neuer.



"Pewnie przeciwnicy mają jakiś cel w tym, że wpychają nas w buty faworyta. Ale my wiemy, z kim się zmierzymy - Bayern to zawsze Bayern, wielki zespół. Musimy przede wszystkim wykazać się mądrością i sprytem" - powiedział trener Borussii.



Jak podkreślił, cieszy się, że drużyna zrobiła wyraźny progres w ostatnich trzech, czterech miesiącach, ale...



"Jeszcze dużo pracy przed nami. Musimy się uczyć taktyki, a dotyczy to zwłaszcza młodych graczy. Pod tym względem Bayern na pewno nas przewyższa, podobnie jak nie możemy się z nim równać w kwestii doświadczenia zespołu, jak i poszczególnych zawodników" - analizował 61-letni szkoleniowiec.



Rolę Szwajcara w sukcesach BVB podkreśla także dyrektor sportowy Michael Zorc. "Od pierwszego dnia Lucien przedstawił jasną wizję gry zespołu, a piłkarze mu zaufali i to realizują. To klucz. Jednak wiele sytuacji jest dla tej drużyny nowych, więc np. zastanawiam się, jak zareaguje na porażkę z Atletico, przecież pierwszą w sezonie" - zaznaczył.



"Spodziewam się ostrego, dynamicznego meczu, a u naszych piłkarzy chciałbym zobaczyć więcej agresji niż w Madrycie" - dodał Zorc.



Wspomnienia z gry w Dortmundzie ma w Bayernie nie tylko Lewandowski, ale i Mats Hummels.



"Z wieloma ludźmi z tego klubu wciąż mam stały i miły kontakt. Zresztą obserwując obecną Borussię, przypominają mi się początki pracy Juergena Kloppa. Entuzjazm, wiara, świetna atmosfera. To rodziło sukcesy na boisku. No i kibice, którzy zapewne znowu stworzą prawdziwy kocioł" - podsumował 29-letni obrońca Bayernu i reprezentacji Niemiec.



Początek sobotniego pojedynku na Signal Iduna Park o godz. 18.30.