Bundesliga. Wysoka stawka meczu Eintrachtu z Hamburgerem SV

W przedostatniej kolejce niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej prawdopodobnie najwyższą stawkę będzie miał mecz Eintrachtu z Hamburgerem SV we Frankfurcie. Gospodarze walczą o awans do europejskich pucharów, goście - o uniknięcie pierwszego w historii spadku.

HSV to jedyny klub w sięgającej 1963 roku historii Bundesligi, który gra w niej od początku jej istnienia. Ten okres odlicza specjalny zegar na stadionie w Hamburgu. W ostatnich latach niewiele brakowało, a trzeba byłoby go zatrzymać, jednak zespół za każdym razem się ratował. Ma na to szansę także teraz, ale zadanie nie jest łatwe.

Podopieczni trenera Christiana Titza zajmują przedostatnie (17.) miejsce z dorobkiem 28 punktów. Tracą dwa do VfL Wolfsburg, którego piłkarzem jest Jakub Błaszczykowski, oraz po pięć do FSV Mainz i Freiburga. Jeśli wyprzedzą jednego z tych rywali, o utrzymanie powalczą w barażach. Pewność pozostania w elicie daje dopiero 15. lokata.

HSV wygrał trzy z ostatnich czterech spotkań, w tym z wiceliderem Schalke 04 Gelsenkirchen.

"Na razie jeszcze tak naprawdę nic nie osiągnęliśmy, jedynie zmniejszyliśmy stratę. Dumę możemy poczuć dopiero wtedy, gdy się utrzymamy" - przestrzegał Titz.

Eintracht również ma o co grać. Jest siódmy w tabeli i wciąż walczy o prawo gry w Lidze Europejskiej. Trenerem klubu z Frankfurtu jest Niko Kovac, który po sezonie przeniesie się do Bayernu Monachium, wcześniej jeszcze jego obecni podopieczni zmierzą się z Bawarczykami w finale Pucharu Niemiec 19 maja.

Pewny już tytułu mistrzowskiego Bayern, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, zagra w tej kolejce na wyjeździe ze zdegradowanym FC Koeln. Goście mogą przystąpić do tego meczu w złych nastrojach, ponieważ we wtorek zremisowali na Santiago Bernabeu z Realem Madryt 2:2, a w dwumeczu przegrali 3:4 i odpadli w półfinale Ligi Mistrzów. Przy jednej z bramek duży błąd popełnił bramkarz Sven Ulreich, który w niegroźnej sytuacji nie trafił w piłkę.

"Taki jest los bramkarza. Osiem miesięcy bez błędów, a teraz to... Jeśli coś takiego przydarzy się napastnikowi, nic się nie dzieje. W przypadku środkowego obrońcy jest już trochę gorzej, a jeśli zrobi to bramkarz, drużyna natychmiast traci bramkę" - mówił później zmiennik Manuela Neuera.

Trwa także walka o awans do kolejnej edycji Champions League. Obecnie w najlepszej sytuacji, obok Bayernu, są Schalke - 57 pkt, Borussia Dortmund - 55 oraz Hoffenheim - 52, ale nie bez szans jest też Bayer Leverkusen - 51.

Wszystkie mecze 33. kolejki rozpoczną się o tej samej porze - w sobotę o 15.30.