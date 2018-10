Cengiz Under w kręgu zainteresowań niemieckich gigantów

Według „Corriere dello Sport”, turecki skrzydłowy Romy Cengiz Under jest obserwowany przez wysłanników czołowych klubów z Bundesligi. Spekuluje się, że zainteresowanie 21-latkiem wykazują Bayern Monachium i Borussia Dortmund.

Under do Romy trafił w lipcu 2017 roku. Basaksehir na jego sprzedaży zarobił wtedy 13,4 miliona euro.



Turek dobrze zaaklimatyzował się w Serie A i za swoje występy zbiera dobre recenzje. Do tej pory dla klubu z Rzymu rozegrał w lidze 31 meczów, w których strzelił osiem goli.

Jak informuje „Corriere dello Sport”, 21-letnim skrzydłowym zainteresowały się czołowe kluby z Bundesligi. Włoski dziennik wskazuje na Bayern Monachium i Borussię Dortmund. Według spekulacji, skrzydłowy wyceniany jest na 60 milionów euro.

Obecnie Under prowadzi negocjacje w sprawie nowego kontraktu w Romie. Spośród piłkarzy pierwszej drużyny jest on jednym z najmniej zarabiających graczy. Wkrótce może się to zmienić.