David Kopacz został piłkarzem VfB Stuttgart

David Kopacz, 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski, od nowego sezonu będzie piłkarzem VfB Stuttgart. Nasz utalentowany zawodnik trafił do nowego klubu z Borussii Dortmund, do tej pory był zawodnikiem jej młodzieżowej drużyny.

Reprezentant Polski, który od pięciu lat gra w naszych kadrach młodzieżowych, zdecydował się na krok w dorosłość i przejście z Dortmundu do Stuttgartu. W BVB David Kopacz był piłkarzem ekipy młodzieżowej, w VfB ma walczyć o miejsce w pierwszej drużynie. Transfer nic nie kosztował VfB, Kopacz odszedł z Borussii za darmo.



- To utalentowany, wszechstronny gracz. Wiele sobie po nim obiecujemy i chcemy, żeby walczył o miejsce w pierwszej drużynie - powiedział dyrektor sportowy Stuttgartu, Michael Reschke.



David Kopacz ma 18 lat i jest ofensywnym pomocnikiem. Młokos urodził się w Niemczech, ale jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Z nowym klubem związał się umową do 30 czerwca 2022 roku.



- Borussia Dortmund to było dla mnie bardzo ważne miejsce, ale teraz chcę z VfB grać w Bundeslidze. Patrzymy razem w przyszłość, a ja zrobię co w mojej mocy, żeby odnosić sukcesy z VfB - powiedział Kopacz cytowany przez oficjalną stronę VfB Stuttgart.