Dobre wieści dla Bayernu Monachium. Manuel Neuer trenuje z piłką

Pół roku nie widzieliśmy na boisku gwiazdora Bayernu Manuela Neuera, który przez ten czas leczył kontuzję lewej stopy. Bramkarz wrócił już do treningów z piłką. Z dnia na dzień ma zwiększać obciążenia.

We wrześniu ubiegłego roku klub przekazał kibicom złe wieści. Neuer odniósł poważną kontuzję lewej stopy, co wykluczało go z gry na kilka miesięcy. Przeszedł operację, bo miał złamaną jedną z kości.

W miniony wtorek wznowił treningi. - Odbył dwie sesje treningowe, każda trwała 10 minut, pod okiem trenera fitness i rehabilitacji Thomasa Wilhelm – poinformował Bayern.

W czwartek bramkarz zaczął już ćwiczyć z piłką. Zawodnik nie miał problemów z wykonywaniem zadań i bez żadnych kłopotów ukończył czwartkową sesję treningową. Z każdym dniem ma zwiększać obciążenia. Niedługo powinien również wrócić do zajęć z drużyną.

- Nie będziemy na siłę przyspieszać procesu rehabilitacji. Dopiero jak Manuel powie, że jest gotowy, zacznę go brać pod uwagę przy ustalaniu składu – powiedział trener Bawarczyków Jupp Heynckes.

Głównym celem Neuera na ten sezon jest powrót do niemieckiej kadry i występ na czerwcowych mistrzostwach świata w Rosji.

Tymczasem w sobotę w hicie Bundesligi Bayern podejmie Borussię Dortmund.

