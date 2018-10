Eintracht Frankfurt - Fortuna Duesseldorf 7-1. Koszmarny wieczór Kamińskiego, pięć goli Luki Jovicia

Eintracht Frankfurt rozbił aż 7-1 (3-0) Fortunę Duesseldorf w piątkowym meczu, który rozpoczął 8. kolejkę Bundesligi. Cały mecz w zespole gości zagrał Marcin Kamiński, lecz reprezentant Polski, podobnie zresztą jak jego koledzy, będzie chciał o nim jak najszybciej zapomnieć. Na całe życie zapamięta go za to Luka Jović, który strzelił aż pięć goli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hertha - Bayern 2-0 w Bundeslidze. Wideo © 2018 Associated Press

Bundesliga: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

Reklama

Goście z Duesselfdorfu rozpoczęli mecz w ustawieniu z trójką środkowych obrońców, w której Marcin Kamiński grał najbliżej lewej strony. Jednak tylko w pierwszym kwadransie zdawało to egzamin.

Pierwsze poważne ostrzeżenie gospodarze wyprowadzili w 18. minucie. Kamiński źle odczytał wtedy ustawienie pozostałych obrońców i pozwolił wybiec na czystą pozycję Luce Joviciowi. Serbski napastnik Eintrachtu w idealnej sytuacji uderzył jednak obok słupka. W tym momencie nikt na pewno nie spodziewał się, że takich sytuacji napastnik gospodarzy będzie miał jeszcze wiele, a wykorzysta aż pięć z nich.

Piłkarze z Frankfurtu prowadzenie objęli w 20. minucie. Sędzia Deniz Aytekin po skorzystaniu z systemu VAR podyktował wtedy rzut karny, który na gola zamienił Sebastien Haller. Napastnik Eintrachtu nie zdołał co prawda zwodami zmylić Michaela Rensinga, lecz na swoje szczęście uderzył piłkę na tyle mocno, że wpadła ona do siatki po rękach bramkarza gości.

Kolejne dwa ciosy zadał Jović, który trafił najpierw w 26., a następnie w 34. minucie. Na szczególną uwagę zasługiwał gol na 2-0, gdyż Serb zdobył go niezwykle efektownym strzałem z woleja lewą nogą. Niestety, w tej sytuacji ponownie ten sam błąd popełnił Kamiński, który spóźnił się do rywala, a wyglądało to tak, jakby raz jeszcze polski obrońca źle odczytał linię spalonego i ustawienie swoich kolegów z defensywy.

W drugiej połowie zespół Fortuny przeszedł na ustawienie z czwórką w obronie, co jednak nie poprawiło w żaden sposób postawy gości w destrukcji. Korzystał z tego m.in. Jović, który dzięki kolejnym golom strzelonym w 55., 69. i 72. minucie stał się nie tylko pierwszym piłkarzem w historii Eintrachtu z pięcioma zdobytymi bramkami w jednym spotkaniu, ale również pierwszym serbskim autorem hat tricka w Bundeslidze. Tym razem przy żadnym ze straconych goli nie było bezpośredniej winy polskiego obrońcy, lecz przy porażce 1-7 to akurat marne pocieszenie.

Dzięki tak efektownej wygranej Eintracht zrównał się punktami z szóstym w tabeli Bayernem Monachium, który w sobotnie popołudnie swój mecz 8. kolejki zagra na wyjeździe przeciwko VFl Wolfsburg.

Wojciech Malinowski

Eintracht Frankfurt - Fortuna Duesseldorf 7-1 (3-0)

Bramki:



1-0 Sebastien Haller (karny - 20.)

2-0 Luka Jović (26.)

3-0 Luka Jović (34.)

4-0 Sebastien Haller (50.)

4-1 Dodi Lukebakio (53.)

5-1 Luka Jović (55.)

6-1 Luka Jović (69.)

7-1 Luka Jović (72.)