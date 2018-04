Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1-1 w Bundeslidze

W meczu dwóch drużyn zainteresowanych grą w Lidze Mistrzów, Eintracht Frankfurt zremisował u siebie z Hoffenheim 1-1. Spotkanie mogło podobać się kibicom. Cały mecz na ławce rezerwowych gości przesiedział Eugen Polanski.

We Frankfurcie zmierzyły się drużyny, które zdecydowanie mają jeszcze o co grać w tym sezonie. Zarówno Eintracht, jak i Hoffenheim, cały czas liczą się w walce o Ligę Mistrzów. Mimo wysokiej stawki meczu, piłkarze obydwu drużyn nie zamierzali tego dnia kalkulować i poszli na wymianę ciosów.

W 34. minucie dogodną sytuację zmarnował skrzydłowy gości Serge Gnabry, a chwilę później z dystansu w słupek trafił jego kolega z zespołu Andrej Kramarić. W odpowiedzi setki nie wykorzystał Marco Russ, który z pięciu metrów trafił prosto w dobrze ustawionego Olivera Baumanna.

Po przerwie zawodnicy nie zamierzali zwalniać tempa. W drugiej połowie, w przeciwieństwie do pierwszej części meczu, piłka zaczęła wpadać do bramek. Wynik spotkania w 49. minucie otworzył Luka Jović. Wypożyczony z Benfiki Serb wykończył świetnie rozegraną akcję swojej drużyny. Asystę zaliczył Marius Wolf.

Gospodarze krótko cieszyli się z prowadzenia. W 56. minucie na prawej stronie urwał się Gnabry i zdecydował się na płaski strzał z ostrego kąta. Piłka po palcach Lukasa Hradecky’ego wpadła do bramki Eintrachtu. Wydaje się, że w tej sytuacji reprezentant Finlandii powinien zachować się lepiej.

W 69. minucie Eintracht był bliski ponownego objęcia prowadzenia. Po złym wybiciu piłki przez Baumanna, przed szansą stanął rezerwowy Sebastien Haller. Futbolówka po główce francuskiego napastnika trafiła w poprzeczkę.

Do ostatniego gwizdka sędziego żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali na swoją korzyść. Po meczu toczonym w szybkim tempie Eintracht Frankfurt zremisował u siebie z Hoffenheim 1-1. Cały mecz na ławce rezerwowych gości przesiedział były reprezentant Polski Eugen Polanski.

Po tym meczu Eintracht zajmuje czwarte miejsce w Bundeslidze, mając na koncie 46 punktów - tyle samo co piąty RB Lipsk. Drużyna ta w poniedziałek podejmie innego kandydata do gry w Lidze Mistrzów, Bayer Leverkusen. Hoffenheim jest siódme w tabeli i do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach traci dwa punkty.

Eintracht Franfurt - Hoffenheim 1-1 (0-0)

Bramki: 1-0 Luka Jović (49), 1-1 Serge Gnabry (56)