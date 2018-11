Ewa Pajor przedłużyła kontrakt z VfL Wolfsburg

Polka zmierza po tytuł najlepszej strzelczyni w tym sezonie Bundesligi. Ewa Pajor szaleje w barwach Wolfsburga i obecnie ma niepodważalną pozycję w składzie drużyny trenera Stephana Lercha. We wtorek 21-latka podpisała nowy kontrakt.

Śmiało można napisać, że obecnie Pajor jest absolutnie kosmicznej formie. Wystarczy spojrzeć na jej bilans z trwających rozgrywek Bundesligi: w pięciu meczach Polka zdobyła już 12 bramek, w tym utrzeliła trzy hat tricki przeciwko SGS Essen, Bayernowi Monachium i Bayerowi Leverkusen.

We wtorek 21-letnia reprezentantka Polski przedłużyła kontrakt z klubem z miasta Volkswagena. Umowa obowiązuje do 2022 roku.

- Jesteśmy dumni, że możemy przekazać tę informację. Ewa piłkarsko rozwija się błyskawicznie. Znacznie wzmocniła naszą siłę w ofensywie - powiedział dyrektor sportowy kobiecej drużyny Wolfsburga Ralf Kellermann.

- Wspaniale jest grać w klubie, który w każdym sezonie walczy o najważniejsze trofea. Jestem bardzo szczęśliwa w Wolfsburgu. To obecnie dla mnie najlepsze miejsce do kontynuowania kariery - oznajmiła Pajor po podpisaniu nowej umowy.

Pajor w Wolfsburgu występuje od 2015 roku. Przez pierwsze dwa sezony była ostrożnie wprowadzana do pierwszego zespołu, obecnie jej forma eksplodowała i ciężko wyobrazić sobie teraz jedenastkę VfL bez Polki.

- Spodziewana decyzja z obu stron. Może się wydawać, że ostatnie popisy strzelckie Ewy spowodowały ten ruch, ale z drugiej strony Wolfsburg dużo wcześniej przedłuża kontrakty. Poza tym Ewie zwyczajnie należała się podwyżka wynagrodzenia. Powoli staje się gwiazdą tego klubu. Duża stabilizacja organizacyjno-sportowa kobiecej sekcji VFL powoduje, że w najbliższych latach w dalszym ciągu to będzie topowy zespół w Europie i tak naprawdę Ewa za bardzo nie miałaby gdzie odchodzić, bo lepszy czy porównywalny na dziś w Europie jest tylko Olympique Lyon. Jeżeli w późniejszych latach nic się nie zmieni, to jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że to nie będzie ostatni kontrakt Pajor w Wolfsburgu - oceniła Joanna Tokarska, ekspertka Eurosportu.

Polka jest czwartą ważną piłkarką Wolfsburga, która w ostatnim czasie przedłużyła kontrakt. Wcześniej dokonały tego Lara Dickenmann, Claudia Neto i Alexandra Popp.