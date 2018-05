FC Koeln - Bayern. Robert Lewandowski znów na ławce rezerwowych?

Bayern Monachium zagra w sobotę w przedostatniej kolejce Bundesligi na wyjeździe ze zdegradowanym FC Koeln. Jak przewiduje bild.de, Robert Lewandowski znów trafi na ławkę rezerwowych.

Bawarczycy zapewnili sobie już mistrzostwo Niemiec, a ich najbliżsi rywale też nie mają już o co grać, bo zostali zdegradowani do 2. Bundesligi.

Bayern pojechał do Kolonii po remisie na Santiago Bernabeu 2-2 i przegranym dwumeczu z Realem Madryt 3-4 w półfinale Ligi Mistrzów.



"Lewy" nie zaliczy starć z "Królewskimi" do udanych, ale krytyka pod adresem polskiego napastnika jest zdecydowanie przesadzona.



Zdaniem bild.de Lewandowski rozpocznie mecz z FC Koeln na ławce rezerwowych. Trener Jupp Heynckes da szansę zmiennikom, a "Lewemu" okazję do odpoczynku, który z pewnością przyda się przed finałem Pucharu Niemiec, w którym rywalem Bayernu będzie Eintracht Frankfurt (19 maja na Stadionie Olimpijskim w Berlinie).

W Kolonii zabraknie wielu podstawowych zawodników mistrza Niemiec, bo kontuzje wyeliminowały z gry Arjena Robbena, Jerome'a Boatenga, Arturo Vidala i Kingsleya Comana, a Manuel Neuer nie odzyskał jeszcze dyspozycji po długiej rehabilitacji.

Bez względu jednak na to, w jakim składzie wystąpi zespół z Monachium, jest murowanym faworytem, a jego fani spodziewają się strzeleckich fajerwerków.

