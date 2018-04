FC Koeln - Schalke 04 2-2. Wicelider Bundesligi stracił cenne punkty w Kolonii

Schalke 04 zremisowało na wyjeździe z 1. FC Koeln 2-2 (2-1) w niedzielnym meczu 31. kolejki Bundesligi i nad trzecią w tabeli Borussią Dortmund ma już tylko dwa punkty przewagi. W początkowej fazie spotkania goście zaimponowali skutecznością i już po pierwszych 24 minutach prowadzili różnicą dwóch goli. Walczący o uniknięcie degradacji gospodarze walczyli jednak do samego końca.

Zdjęcie Kadr z meczu FC Koeln - Schalke 04 /Getty Images

Zamykający tabelę ligi niemieckiej zespół z Kolonii potrzebował w niedzielnym meczu trzech punktów, a w dążeniu do celu wspierała go na RheinEnergieSTADION aż 50-tys. widownia. Niestety powodów do radości nie miała od samego początku. Już w 5. minucie goście wyprowadzili kontratak, z lewej strony dośrodkował Jewhen Konoplanka, a jego podanie strzałem z bliska wykończył Breel Embolo.

Pierwsza połowa należała zresztą do ukraińskiego pomocnika, bo to on w 24. minucie podwyższył na 2:0. Tym razem Konoplanka wraz z piłką zbiegł z lewego skrzydła do środka i z okolic linii pola karnego oddał celny strzał. W tej części meczu gospodarze odpowiedzieli tylko trafieniem z 26. minuty Leonardo Bittencourta po bardzo efektownej akcji i podaniu Jonasa Hectora. Koeln może mówić o szczęściu, bo Schalke do przerwy mogło prowadzić wyżej. Dobrze jednak w bramce gospodarzy spisywał się Timo Horn.

W drugich 45 minutach okazji nie brakowało z obu stron, ale jedyny gol strzelony został ze stałego fragmentu gry. W 85. minucie z 35 metrów huknął Marcel Risse, a piłka nabrała dziwnej rotacji, z którą nie poradził sobie Ralf Faehrmann. Bramkarz Schalke w tej sytuacji z pewnością mógł zachować się lepiej. Obu zespołom nie brakowało motywacji, stąd poziom gry i emocji był na więcej niż zadowalającym poziomie.

Niedzielny remis nie zmienił znacząco sytuacji Koeln. Ostatni zespół Bundesligi do bezpiecznego 15. miejsca w tabeli traci aż osiem punktów. Za tydzień Schalke zagra u siebie z Borussią Moenchengladbach, a Koeln na wyjeździe z Freiburgiem.