Gorące lato transferowe przed nami. Jednym z bohaterów Robert Lewandowski?

Jak informują dziennikarze niemieckiego "Sport1", w Europie może latem dojść do prawdziwej karuzeli transferowej z udziałem gigantów: Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Realu Madryt, Bayernu Monachium i Juventusu Turyn. Jednym z bohaterów ma być Robert Lewandowski, który chce odejść z ekipy mistrzów Niemiec. Kierunek? Paryż lub Madryt.

Całe transferowe zamieszanie ma się rozpocząć od transferu Antoine Griezmanna z Atletico Madryt do FC Barcelona. "Duma Katalonii" ma zapłacić za Francuza około 100 milionów euro i nie zmieni tego fakt, że nie tak dawno sięgnęła po Philippe Coutinho i Ousmane Dembele. Obaj piłkarze kosztowali krocie - około 105 milionów i 120 milionów euro - ale mistrz Hiszpanii nie zamierza oszczędzać i za wszelką cenę chce sięgnąć po asa "Los Colchoneros".



Ten transfer ma wywołać efekt, który w "Sport1" określono efektem domina. Następcą Griezmanna ma zostać w Madrycie Urugwajczyk Edinson Cavani, który może się rozstać z Paris Saint-Germain i który należy do ulubionych zawodników Diego Simeone, trenera Atletico. Kto zastąpi w Paryżu Cavaniego? Realną opcją jest zatrudnienie Roberta Lewandowskiego, który chce odejść z Bayernu i który poza ulubionym Realem Madryt wskazał jako transferowe kierunki także Paryż, Manchester (United) i Londyn (Chelsea).



Jeśli Polak faktycznie pożegna ekipę z Bawarii, jego miejsce ma zająć Paulo Dybala, Argentyńczyk, który obecnie strzela gole dla Juventusu Turyn. Dybala od kilku miesięcy jest obserwowany przez bawarski klub i być może zamieni Italię na Niemcy. Stara Dama, w miejsce sprzedanego Dybali, ma wrócić do opcji zatrudnienia Alvaro Moraty. Hiszpan kończy właśnie sezon w Chelsea Londyn i nie jest zadowolony z pozycji, którą ma w ekipie Antonio Conte.



Mało? Latem kluby mogą też zmienić, jeśli wierzyć doniesieniom żurnalistów, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Mauro Icardi (Inter Mediolan), Ciro Immobile (Lazio Rzym) czy Roberto Firmino (Liverpool FC).



