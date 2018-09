Hertha - Bayern. Bawarczykom sprzyja... Oktoberfest

Nic złego się nie stało - pocieszali się piłkarze Bayernu po remisie u siebie z Augsburgiem, a jednak zadra po stracie pierwszych punktów w sezonie pozostała. Zrehabilitować się z Herthą w Berlinie nie będzie łatwo, ale na szczęście dla Bawarczyków trwa... Oktoberfest. Mecz na szczycie w Bundesligi w piątek o 20:30 na Stadionie Olimpijskim.

- Zabrakło nam chłodnych głów, a do tego dobrze spisywał się mój odpowiednik - żałował po wtorkowym spotkaniu Manuel Neuer, który przekonywał, że przerwana seria zwycięstw to jeszcze nie koniec świata. Bawarczycy zremisowali na Allianz Arena z Augsburgiem 1-1, tracąc gola w 87. minucie. - Nie do końca on nie był zasłużony - nie umywał rąk Arjen Robben, autor jedynego gola dla Bayernu.

Augsburg przez 90 minut był równorzędnym rywalem dla Bayernu, który co prawda łatwo dochodził do sytuacji strzeleckich, ale nie potrafił przekuć ich w więcej niż jednego gola. - To frustrujące, ale postaramy się o lepszy wynik w Berlinie - zapowiedział Niko Kovacz.

Odpowiedzialność za to w znacznym stopniu spada na Niko Kovacza, który wyznając zasadę, że sezon jest długi, zdecydował się na kilka zmian w składzie. Z tego też powodu tak jak wielu innych czołowych piłkarzy w Bundeslidze w środku tygodnia cały mecz na ławce odpoczywał Robert Lewandowski.

W piątek Kovacz nie popełni już tego błędu. Powrót Lewandowskiego do wyjściowej jedenastki zdominował zresztą przedmeczową konferencję prasową. - Rotacja pomiędzy Lewandowskim i Sandro Wagnerem była już wcześniej uzgodniona. W piątek skład ponownie będzie wyglądał inaczej - bronił się 46-letni szkoleniowiec.

Nie ma zresztą najmniejszego powodu, by Lewandowski na Stadionie Olimpijskim nie wyszedł od 1. minuty, bo napastnik reprezentacji Polski znów strzela w Niemczech jak na zawołanie. Odkąd pogodził się z tym, że latem klub nie pozwolił mu odejść, jego związek z Bayernem przeżywa drugą miłość. Lewandowski strzelił już przynajmniej jednego gola we wszystkich rozgrywkach, a w Pucharze Niemiec czy Lidze Mistrzów Bayern rozegrał dopiero po jednym meczu. W Bundeslidze zdobył trzy bramki w czterech meczach.

Jeszcze parę dni temu można było zapowiadać mecz Bayernu z Herthą jako starcie lidera z wiceliderem, ale we wtorek zadyszkę złapała też zdziesiątkowana przez kontuzje Hertha. W Bremie przegrała wyraźnie z Werderem 1-3 (0-2) i spadła z podium Bundesligi. W drużynie mistrzów Niemiec problemy z kontuzjami są przy tym mikroskopijne.

Ale i tak będzie to mecz na szczycie - klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi. "Lewy" jest jednym z ośmiu piłkarzy z trzema golami na koncie, a przed sobą ma tylko dobrze znanego z polskich boisk Ondreja Dudę. Słowak potrzebował dwa i pół roku, żeby odpalić w Hercie, ale zanosi się na to, że w tym roku wreszcie uda mu się pokazać swój potencjał. Na razie Duda ma pięć goli.

Niezależnie od tego w piątek w Berlinie faworytem znów będzie Bayern, za którym dodatkowo przemawia pachnąca chmielem statystyka. Bawarczykom sprzyja bowiem... Oktoberfest. W czasie festiwalu piwa Bayern nie przegrał w Bundeslidze już od października 2010 roku, a w tym czasie odniósł 21 zwycięstw i 7 razy zremisował. Piwny rekord mistrzowie Niemiec mogą jeszcze podkręcić, bo Oktoberfest kończy się dopiero 7 października.