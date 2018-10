Hity drugiej rundy Pucharu Niemiec w Eurosporcie 1

W grze o Puchar Niemiec pozostały 32 drużyny, które we wtorek i środę będą walczyły o awans do trzeciej rundy. Widzowie Eurosportu 1 obejrzą cztery spotkania: Hannover 96 – VfL Wolfsburg we wtorek o 18:30, SV Roedinghausen – Bayern Monachium we wtorek o 20:45, Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin w środę o 18:30 oraz Borussia Moenchengladbach – Bayer 04 Leverkusen w środę o 20:45.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak grał kolejny rywal Bayernu. Wideo Eurosport

Eurosport Player pokaże na żywo wszystkie 16 spotkań drugiej rundy!

Reklama

W drugiej rundzie Pucharu Niemiec widzowie Eurosportu 1 będą mieli okazję zobaczyć m.in. zespoły, w których występują Polacy. Już w pierwszym wtorkowym meczu szansę może otrzymać Jakub Błaszczykowski, którego VfL Wolfsburg zmierzy się na wyjeździe z Hannowerem. O 20:45 występujące na czwartym poziomie rozgrywek w Niemczech SV Roedinghausen zmierzy się z Bayernem Monachium. Mistrzowie Niemiec w pierwszej rundzie długo męczyli się z Drochtersen Assel, a gola decydującego o awansie strzelił dopiero w 81.minucie Robert Lewandowski. W środę o 18:30 kibiców czeka starcie Borussii Dortmund z Unionem Berlin, którego bramki strzeże Rafał Gikiewicz. Niestety w składzie BVB zabraknie Łukasza Piszczka, który doznał urazu w meczu ligowym. W ostatnim transmitowanym w Eurosporcie 1 meczu drugiej rundy zmierzą się dwie drużyny z Bundesligi – Borussia Moenchengladbach podejmie Bayer 04 Leverkusen.

Jeszcze większy wybór będą mieli widzowie Eurosport Player, który pokaże na żywo wszystkie 16 spotkań drugiej rundy Pucharu Niemiec! Więcej informacji oraz materiałów wideo w aplikacji Eurosportu oraz na stronie eurosport.interia.pl.

Plan transmisji 2. rundy Pucharu Niemiec:

Wtorek, 18:30

Hannover 96 – VfL Wolfsburg, Eurosport 1, Eurosport Player

SV Darmstadt 98 – Hertha Berlin, Eurosport Player

SSV Ulm 1846 – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player

BSG Chemie Leipzig – SC Paderborn 07, Eurosport Player

Wtorek: 20:45

SV Roedinghausen – Bayern Monachium, Eurosport 1, Eurosport Player

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05, Eurosport Player

FC Heidenheim – SV Sandhausen, Eurosport Player

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV, Eurosport Player

Środa, 18:30

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin, Eurosport 1, Eurosport Player

FC Koeln – FC Schalke 04, Eurosport Player

SC Weiche Flensburg 08 – SV Werder Brema, Eurosport Player

Hansa Rostock – 1. FC Nuernberg, Eurosport Player

Środa: 20:45

Borussia Moenchengladbach – Bayer 04 Leverkusen, Eurosport 1, Eurosport Player

RB Leipzig – TSG Hoffenheim, Eurosport Player

Arminia Bielefeld – MSV Duisburg, Eurosport Player

Holstein Kiel – SC Freiburg, Eurosport Player