Jadon Sancho robi niebywałe postępy w Borussii Dortmund

Borussia Dortmund może nie zatrzymać na długo Jadona Sancho, który prezentuje w tym sezonie doskonałą formę, ale na pewno na nim świetnie zarobi. Trener Lucien Favre uważa, że 18-latek może być jeszcze lepszy.

Sancho strzelił pięć goli w czternastu meczach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie i asystował kolegom przy ośmiu. Nastolatek imponował grą do tego stopnia, że ma już za sobą debiut u Garetha Southgate'a w reprezentacji Anglii, a media plotkują, że sprowadzeniem go zainteresowane jest Paris-Saint Germain.

- Oczywiście drzemie w nim ogromny potencjał. Ma ledwie 18 lat, a już gra w angielskiej kadrze. Nieczęsto się zdarza, by ktoś w tak młodym wieku osiągnął tyle co on - powiedział Lucien Favre, trener Borussii Dortmund.

Sancho trafił na Signal Iduna Park w 2017 roku z akademii Manchesteru City. Mistrzowie Anglii trzy lata temu sprowadzili go z kolei ze szkółki Watfordu. Urodzony 25 marca 2000 roku skrzydłowy rozwija się w niebywałym tempie.

- On oczywiście może być jeszcze lepszy, to normalne i on o tym wie. Ale i tak jest już bardzo dobry. Wie też, że musi się wciąż rozwijać. Musi ciężko, metodycznie pracować i czerpać z tego radość - zaznaczył szkoleniowiec BVB.

W sobotę Borussia Dortmund postara się zachować pozycję lidera Bundesligi w spotkaniu z Wolfsburgiem na wyjeździe.

