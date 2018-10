Jadon Sancho zamieni Borussię Dortmund na Bayern Monachium?

Anglik Jadon Sancho znakomicie rozpoczął sezon w barwach Borussii Dortmund i od razu przykuł uwagę włodarzy Bayernu Monachium, którzy sondowali latem jego pozyskanie, ale nie osiągnęli porozumienia z Manchesterem City. Jak informują niemieckie media, zawodnik może wkrótce wrócić do Anglii, ale może też zamienić BVB na ekipę mistrzów Niemiec.

Według informacji "Bilda" latem Bayern Monachium przyglądał się Jadonowi Sancho, ale nie doszedł do porozumienia i po 18-letniego snajpera sięgnęła Borussia Dortmund. Za Anglika BVB zapłaciło 8 milionów euro, dziś piłkarz kosztuje już trzy razy tyle. Młokos przebił się do pierwszej drużyny i nie tylko zadebiutował już w Bundeslidze, ale i wpisał się na listę strzelców w wygranym 7-0 meczu z 1. FC Nuernberg.



Dobra gra piłkarza z Anglii sprawiła, że możliwość jego powrotu sonduje Manchester City i być może Josep Guardiola uprzedzi Bayern Monachium, swojego poprzedniego pracodawcę. Ten również ma obserwować Sancho, a transfer gracza Borussii poleca sam Lothar Matthaeus.



- Wierzymy w młodych piłkarzy, dajemy im szansę i od lat szlifujemy talenty. Transfer? Nie ma tematu - ucina Michael Zorc, dyrektor sportowy liderującej w Bundeslidze Borussii Dortmund. Anglik ma umowę z BVB ważną do lata 2022 roku.