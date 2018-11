Jerome Boateng wyładował swoją frustrację po porażce z Borussią

Bayern Monachium w sobotę mógł zniwelować stratę do prowadzącej w tabeli Bundesligi Borussii Dortmund, ale podopieczni Niko Kovacza popełnili kilka błędów w defensywie i ostatecznie przegrali 2-3. Jak donosi dziennik "Bild" po spotkaniu niezwykle wściekły był obrońca Bawarczyków Jerome Boateng, który miał wejść do szatni i w ostrych słowach wyrazić swoje niezadowolenie.

Reporterzy przebywający w strefie mieszanej po spotkaniu Borussii z Bayernem nie mieli prawa narzekać na nudę. Większość zawodników gości była zawiedziona porażką 2-3, a niektórzy wręcz kipieli ze złości. Według dziennika "Bild" największą uwagę przykuwał obrońca Bawarczyków Jerome Boateng.

Reprezentant Niemiec zagrał bardzo solidnie, a raz popisał się świetnym wślizgiem czysto zatrzymując zmierzającego wprost na bramkę Paco Alcacera. Nie zmienia to faktu, że defensor nie mógł nic zrobić przy drugiej straconej bramce, kiedy wraz z Niklasem Suele kryli Alcacera, a Marco Reus wbiegł niepilnowany w pole karne i znalazł lukę między obrońcami i Javim Martinezem. Natomiast przy bramce na 3-2 dla Borussii Suele zbiegł wysoko na lewo zostawiając Boatenga z Martinezem, co wykorzystał Alcacer wyprzedzając swojego rodaka i strzelając obok bezradnego Manuela Neuera.

"Bild" twierdzi, że Boateng wparował do szatni, po czym trzasnął drzwiami, a po chwili było słychać, jak jakiś obiekt mocno uderzył o ścianę. Na tym nie koniec - kiedy pozostali zawodnicy wchodzili do szatni, jeden z piłkarzy będących w środku głośno krzyczał: "P******* się! Zawsze to samo g****!"

"Bild" twierdzi, że te słowa padły z ust Boatenga.

Teraz przerwa na mecze reprezentacji, a w następnej kolejce Bundesligi Bayern zmierzy się na Allianz Arena z Fortuną Duesseldorf. Do prowadzącej w tabeli Borussii podopieczni Niko Kovacza tracą już siedem punktów i plasują się na czwartym miejscu w tabeli.

