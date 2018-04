Jonas Hector zostanie w FC Koeln, choć miał ofertę z Borussii Dortmund

Jonas Hector przedłużył kontrakt z FC Koeln. To zaskakująca informacja, bo "Kozły" mają nikłe szanse na utrzymanie w Bundeslidze, a reprezentantem Niemiec interesują się najlepsze kluby jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund.

Zespół z Kolonii niespodziewanie zremisował w niedzielę z wiceliderem Schalke 2-2, ale ten wynik nie zmienił znacząco sytuacji zespołu. Ostatni zespół Bundesligi do bezpiecznego 15. miejsca w tabeli traci aż osiem punktów.

Hector miał klauzulę wykupu, więc mógł odejść, bo chętnych na pozyskanie go nie brakuje, ale zawodnik zdecydował się pozostać i podpisać umowę do 2023 roku.



- Łatwo byłoby się teraz przenieść do innego klubu, ale według mnie nie byłoby to właściwe - powiedział Hector. - Należę do FC i chcę powalczyć w przyszłym sezonie z zespołem, przy wsparciu naszych kibiców.



- To niezwykły zawodnik i niezwykła osoba. Rzadko spotyka się to w dzisiejszym profesjonalnym futbolu - skomentował dyrektor sportowy Armin Veh.

Hector gra w FC Koeln od 2010 roku. Od tego czasu rozegrał w barwach "Kozłów" 186 meczów. Strzelił 20 goli i zaliczył 41 asyst. 27-letni piłkarz ma na swoim koncie 36 meczów w reprezentacji Niemiec, dla której strzelił trzy gole.