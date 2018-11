Juergen Klinsmann trenerem VfB Stuttgart?

Według informacji "Bilda" Juergen Klinsmann może wrócić na trenerską ławkę. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec i USA może przejąć pogrążony w kryzysie VfB Stuttgart. Ekipa z miasta Mercedesa pogrążona jest w kryzysie i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Awaria prądu przerwała mecz Feyenoordu Rotterdam. Wideo Eurosport

Cztery porażki w czterech ostatnich meczach, tylko jedna zdobyta bramka i ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. VfB Stuttgart znalazło się w głębokim kryzysie i wydaje się, że jeszcze jesienią w klubie dojdzie do poważnych zmian. Zdaniem "Bilda", dojdzie do zmiany trenera i to już w najbliższym czasie. Markusa Weinzierla być może zastąpi Juergen Klinsmann, legendarny snajper niemieckiej kadry i jej były selekcjoner.



"Klinsi" mieszka obecnie w USA, gdzie był selekcjonerem kadry w latach 2011-2016. Wcześniej doprowadził do brązowego medalu MŚ reprezentację Niemiec w 2006 roku, a w latach 2008-2009 był trenerem Bayernu Monachium. Powrót Klinsmanna do Niemiec byłby niespodzianką, choć od roku jego syn Jonathan jest bramkarzem Herthy Berlin, a do ojczyzny na studia wybiera się córka szkoleniowca Laila.



"Bild" przypomina, że Klinsmanna łączą ze sternikiem VfB Wolfgangiem Dietrichem relacje przyjacielskie, a ten - pod naciskiem koncernu Daimler-Mercedes - szuka nowego trenera, który opanuje chaos i wyciągnie VfB ze strefy spadkowej. Na razie nie było poważnych rozmów, ale kandydatura byłego snajpera niemieckiej kadry do objęcia ekipy z Badenii-Wirtembergii wydaje się bardzo mocna.