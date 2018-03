Karl-Heinz Rummenigge: Lewandowski na 100 procent zostanie w Bayernie

Prezydent Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge odniósł się do medialnych spekulacji na temat transferu Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt. - W przyszłym sezonie na 100 procent zostanie u nas - stwierdził.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

O transferze Lewandowskiego do Realu mówi się od dłuższego czasu. Spekulacje przybrały na sile, kiedy kapitan reprezentacji Polski zmienił agenta. Obecnie o interesy "Lewego" dba słynny Pini Zahavi, który w środowisku piłkarskim jest uznawany ze specjalistę od trudnych transferów. To on stoi za przejściem Neymara z Barcelony do Paris Saint Germain za rekordowe 222 miliony euro. Według ekspertów, ten ruch Lewandowskiego świadczy o tym, że Polak zamierza zmienić klub. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Real chce pozyskać Polaka w letnim okienku transferowym. W kontekście transferu "Lewego" wymieniane są także kluby angielskie - Chelsea Londyn i Manchester United, a głównie dlatego, że Zahavi na wyspach ma świetne kontakty.



Do medialnych spekulacji na temat Lewandowskiego odniósł się Rummenigge. Prezydent klubu z Allianz Arena twierdzi, że żadna oferta nie skłoni Bayernu do sprzedaży Polaka. "Mogę się założyć, że Robert w przyszłym sezonie będzie grał w Bayernie. Na 100 procent" - powiedział Rummenigge na łamach "Kickera".



"Co mogłoby nas skłonić do zmiany zdania? W pamięci utkwił mi 2008 rok, kiedy mieliśmy niesamowitą ofertę z Chelsea dla Francka Ribery'ego. Od tego dnia cały futbolowy świat dowiedział się, że nikt nie może kupić piłkarza Bayernu wbrew woli klubu" - podkreślił. "The Blues" zaproponowali za Ribery'ego 80 milionów euro oraz obrońcę Jose Bosingwę.



Lewandowski jest zawodnikiem Bayernu od 2014 roku. Obecna umowa z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Na jej mocy "Lewy" za rok gry na Allianz Arena inkasuje ponad 15 milionów euro i jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w ekipie mistrza Niemiec.



Reprezentant Polski w tym sezonie Bundesligi spisuje się rewelacyjnie. Strzelił 23 gole i pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Bramki "Lewego" w dużym stopniu przyczyniły się to tego, że Bawarczycy są o krok do zdobycia po raz szósty z rzędu mistrzostwa Niemiec.



Lewandowski błyszczy także w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W tych elitarnych rozgrywkach trafił pięć razy do siatki rywali. Bayern jest w ćwierćfinale, w którym zmierzy się rewelacją rozgrywek Sevillą FC. W sumie we wszystkich rozgrywkach tego sezonu polski napastnik strzelił 32 gole.

RK