Kevin Wimmer wrócił do Bundesligi

Przygoda z Premier League nie jest na razie udana dla Kevina Wimmera. Austriacki obrońca bez większego żalu został w niedzielę wypożyczony ze Stoke City do Hannoveru 96.

Wimmer w Anglii przebywał od 2015 roku, kiedy przeszedł z 1.FC Koeln do Tottenhamu. Na White Hart Lane nie potrafił się odnaleźć i dla drużyny z Londynu rozegrał tylko 15 meczów w lidze. Mimo słabej formy w sierpniu 2017 roku przeszedł do Stoke City za aż 18 milionów funtów.

- To bardzo utalentowany zawodnik, który powinien wnieść do zespołu dużą jakość - chwalił zakup ówczesny menedżer Stoke City Mark Hughes.

Angielska rzeczywistość znów szybko okazała się brutalna dla Austriaka. Po serii słabych występów Wimmer szybko zyskał wśród kibiców „The Potters” miano niewypału. Ostatecznie Stoke City spadło z Premier League. 25-latek w Championship jednak nie zagra. W niedzielę został on wypożyczony do końca sezonu do Hannoveru 96.

Niemiecki klub ma również prawo transferu definitywnego.