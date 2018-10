Koniec męczącej i nudnej dominacji Bayernu w Bundeslidze?

Mają na to nadzieje kibice Bundesligi, w tym nasz rozmówca Dirk Adam z niemieckiego Eurosportu. Monachijczycy zgarniali sześć ostatnich mistrzowskich tytułów w Niemczech, ale kiepska forma Bawarczyków w ostatnich dniach skłania do myślenia, że tym razem być może będzie inaczej. Pytanie tylko czy albo jak słaby jest Bayern chorwackiego trenera Niko Kovacza?

Bayern Monachium dominuje w Bundeslidze jak nikt nigdy w Niemczech nie dominował. Bawarski klub nie oddaje mistrzowskiego tytułu od 2013 roku. Czasy kiedy korona nie leżała na Allianz Arenie to sezony, kiedy Robert Lewandowski strzelał gole dla Borussii Dortmund, która m.in. dzięki trafieniom kapitana reprezentacji Polski i pod wodzą trenera Juergena Kloppa triumfowała w Bundeslidze w 2011 i 2012 roku.

I były to sezony ekscytujące dla kibiców nie tylko w Polsce, bo swoją wspaniałą przygodę rozpoczynał Lewandowski, ale również w Europie ze względu na porywający, bezkompromisowy styl gry, jaki w BVB zaszczepił Klopp. Bayern po dwóch prztyczkach w nos zareagował jak rozjuszony byk. Efekt z tego taki, że następujące później mistrzostwa zdobywał kolejno mając 25, 19,10, 10, 15 i 21 punktów przewagi nad drugim miejscem.

- Tak, zgadza się - odpowiada nam Dirk Adam, dziennikarz niemieckiego Eurosportu, na pytanie o to, czy tamtejszy futbol nie jest już zwyczajnie zmęczony monachijską dynastią.

- Kibice są znudzeni sześcioma tytułami z rzędu, bo w ostatnich latach Bayern grał w swojej lidze. W rzeczywistości żaden inny zespół nie miał realnych szans na wyprzedzenie Monachium w wyścigu po tytuł - dodaje.

Początek bieżących rozgrywek daje jednak nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Szefowie klubu Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness długo szukali nowego trenera po tym, jak misję ratunkową wypełnił Jupp Heynckes, zastąpiwszy zwolnionego jesienią we wrześniu 2017 Carlo Ancelottiego. Rummenigge i Hoeness byli niezadowoleni z tego, jak Bayern prezentuje się na początku poprzedniego sezonu i podjęto zdecydowane ruchy. Opłaciło się, bo po przyjściu Heynckesa zespół odpalił i ligę wygrał później w cuglach.

Wymyślenie kolejnego szkoleniowca nastręczało jednak trudności. Thomas Tuchel był już po słowie z Paris Saint-Germain, więc wybór ostatecznie padł na Niko Kovacza, prowadzącego w niemieckiej lidze jak dotąd tylko Eintracht Frankfurt, ale z niezłymi wynikami.

- Kiedy było jasne, że to on zostanie trenerem wielu fanów Bayernu oceniało ten ruch sceptycznie. Później wygrał siedem meczów sceptycyzm ustąpił miejsca radości. Ale po tym, jak Bayern nie wygrał trzech ostatnich meczów, kierunek wiatru się zmienił. Kovacz znów jest oceniany bardziej krytycznie. Szczególnie zwraca się uwagę na rotacje w ostatnich spotkaniach. Kovacz desperacko potrzebuje zwycięstwa, by odzyskać pozycję w klubie - mówi nam niemiecki korespondent.

Bayern najpierw zremisował 1-1 z Augsburgiem na swoim terenie, następnie przegrał 0-2 w Berlinie mecz na szczycie z Herthą i w miniony wtorek tylko zremisował 1-1 na Allianz Arenie z Ajaksem w Lidze Mistrzów. Wyniki wynikami - na nie wpływ może mieć zwykły pech - ale monachijskich kibiców raczej martwi styl gry, który nie zachwyca.

- Ostatnie rezultaty nie korespondują z wizerunkiem klubu. Presja na Niko Kovacza wzrasta. Po remisie z Augsburgiem i porażce z Herthą media mówiły o mini kryzysie. A po remisie z Ajaksem "Bild" napisał: "Kryzys Bayernu wprawia Kovacza w zakłopotanie". Wydźwięk jest od razu ostrzejszy - zauważa Dirk Adam.

Na początku rozgrywek wyzwanie Bayernowi rzucili berlińczycy i dortmundczycy. Ci ostatni wykorzystali potknięcia obrońców tytułu i po sześciu meczach prowadzą w tabeli, wyprzedzając Bawarczyków o punkt. Bezpośrednie starcie dopiero w listopadzie i do tego czasu wiele się jeszcze może wydarzyć.

- Jeśli jest jakaś drużyna w tym sezonie, która może być dla Bayernu groźna, to jest nią Borussia Dortmund. Trener Lucien Favre ma młody mocny zespół, który coraz lepiej realizuje wizję gry szkoleniowca - ocenia nasz rozmówca, ale nie ma tez złudzeń, że największym rywalem dla Bayernu jest sam Bayern. - Koniec końców wszystko zależeć będzie od tego, jak słaby jest Bayern. Jeśli wróci do optymalnej formy, to zgarnie mistrzostwo po raz siódmy - stwierdza.

W najbliższej kolejce monachijczycy podejmują w sobotę Borussię Moenchengladbach. Będzie to jeden z ważniejszych momentów Kovacza na początku pracy w Bayernie.

Piotr Kwiatkowski