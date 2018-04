Liga Mistrzów. Bayern mocniejszy kadrowo na Sevillę

Arturo Vidal oraz Juan Bernat są gotowi na pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów przeciwko Sevilli we wtorek na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Obu graczy z powodu urazów zabrakło w sobotę, kiedy mistrzowie Niemiec rozbijali na Allianz Arenie Borussię Dortmund 6-0 w Bundeslidze.

"Obaj trenowali w niedzielę i uważają, że są gotowi do gry w spotkaniu z Sevillą" - Bayern poinformował w oświadczeniu w poniedziałek.

Trener Jupp Heynckes nie ma najmniejszych personalnych problemów przy zestawianiu wyjściowego składu na wtorkowe spotkanie w Sewilli, pomijając bramkarza Manuela Neuera, ale akurat on leczy od dłuższego czasu kontuzję stopy i do jego nieobecności monachijczycy są przyzwyczajeni. Poza Neuerem niezdolny do gry jest także Kingsley Coman, który z kolei leczy kostkę od końca lutego.

Bayern ostrzy sobie zęby na grę w finale Ligi Mistrzów. Ostatni raz Bawarczycy triumfowali w tych rozgrywkach w 2013 roku, gdy w finale pokonali Borussię Dortmund.

Sevilla na papierze jest słabsza od niemieckiej drużyny, ale jak pokazały ostatnie tygodnie hiszpański klub bardzo dobrze wypada w konfrontacjach właśnie z tymi najsilniejszymi rywalami. W poprzedniej rundzie Champions League podopieczni Vincenzo Montelli wyeliminowali faworyzowany Manchester United. W Pucharze Króla uporali się z wiceliderem tabeli Primera Division Atletico Madryt, a w minioną sobotę wysłali Bayernowi kolejne ostrzeżenie w postaci remisu z FC Barcelona 2-2.

Andaluzyjczycy byli bardzo bliscy zadania liderowi pierwszej porażki, bo dwubramkowe prowadzenie stracili w minutę pod sam koniec spotkania. Dla Sevilli to pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów w historii klubu.

