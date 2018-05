Manuel Neuer już nie odczuwa bólu i wraca do kadry Bayernu

245 dni - tyle minęło od momentu, w którym Manuel Neuer znalazł się ostatni raz w kadrze meczowej Bayernu Monachium. Ta gehenna dobiega jednak końca, kontuzjowany praktycznie cały obecny sezon mistrz świata został uwzględniony przez Juppa Heynckesa w drużynie, którą trener Bawarczyków wybrał na sobotni finał Pucharu Niemiec z Eintrachtem Frankfurt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Skróty meczów 33. kolejki i gol "Lewego". Wideo © 2018 Associated Press

72-letni szkoleniowiec przy okazji ogłaszania kadry i ponownego uwzględnienia w niej jednego z najlepszych bramkarzy świata przestrzegał jego fanów przez zbytnią ekscytacją. Występ Neuera w meczu o krajowy puchar jest wątpliwy.



Reklama

- Manu nie odczuwa już żadnego bólu. Jest w znakomitej fizycznej formie i będzie jutro do mojej dyspozycji, ale w pierwszej jedenastce się nie znajdzie - Heynckes zakomunikował na piątkowej konferencji prasowej.

Między słupkami obrońców tytułu przeciwko Eintrachtowi, już tradycyjnie w tym sezonie, znajdzie się więc planowo rezerwowy Sven Ulreich.



32-letni golkiper, który w bieżących rozgrywkach w barwach Bayernu rozegrał tylko cztery spotkania na wszystkich frontach, od roku zmaga się z bardzo poważną i skomplikowaną kontuzją śródstopia. Powrót do kadry Bayernu istotny jest także ze względu na udział Neuera w mistrzostwach świata w Rosji. Choć Joachim Loew uwzględnił go w szerokiej kadrze na zbliżający się mundial, to zdaniem mediów nad Renem nawet jeżeli do Rosji pojedzie, to jego występy stoją pod znakiem zapytania.



Zwłaszcza ze względu na to, że znakomitą formą w barwach Barcelony cały obecny sezon imponował Marc-Andre ter Stegen.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real - Bayern 2-2. Sven Ulreich i samotność w Madrycie. Wideo Eurosport