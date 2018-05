"Marca": Chelsea Londyn faworytem do pozyskania Roberta Lewandowskiego

Coraz mniej prawdopodobny wydaje się transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt. „Królewscy”, którzy według hiszpańskich mediów mieli jeszcze nie tak dawno być bardzo zainteresowani pozyskaniem polskiego napastnika, teraz stracili zapał. „Marca” informuje, że do gry wkroczyła za to Chelsea Londyn.

„The Blues” w minionym sezonie mieli ogromne problemy z obsadą pozycji napastnika. Słabym zakupem okazał się Alvaro Morata, który po przyjściu z Realu Madryt, zdołała strzelić w Premier League tylko 11 goli. Spekuluje się, że wkrótce Hiszpan opuści Stamford Bridge.

W związku ze spadkiem zainteresowania „Królewskich” Lewandowski, agent Polaka Pini Zahavi zaczął rozglądać się za innym klubem. „Marca” informuje, że obecnie największe szanse na ściągnięcie kapitana reprezentacji Polski ma Chelsea. Według hiszpańskiego dziennika Zahavi rozmawiał już z „Lewym” na temat obrania takiego kierunku i Polak miał być zadowolony z możliwości gry w Premier League.

Dużym problemem przy okazji negocjacji z Chelsea może okazać się jednak fakt, że w następnym sezonie „The Blues” nie zagrają w Lidze Mistrzów. Pod wodzą Antonio Contego zespół z Londynu zdołał zapewnić sobie grę „tylko” w Lidze Europy.

Ostatnie tygodnie pokazały, że Lewandowski niezbyt dobrze czuje się w Bayernie. Niemieckie media szeroko komentowały incydent z „Lewym” w roli głównej, kiedy to schodząc z boiska nie podał ręki trenerowi Juppowi Heynckesowi. Wcześniej polski napastnik w wywiadach negatywnie oceniał politykę transferową klubu z Bawarii, co również spotkało się z krytyką ze strony władz Bayernu.

W niezbyt dobrej atmosferze, Lewandowski zdołał po raz trzeci w karierze zostać królem strzelców Bundesligi. W sumie w lidze niemieckiej, dla Borussii Dortmund i Bayernu, „Lewy” zdobył do tej pory 180 bramek.