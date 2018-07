Marokańczyk Achraf Hakimi odciąży Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund?

Finalizowany w środę transfer Alvaro Odriozoli z Realu Sociedad do Realu Madryt najprawdopodobniej pociągnie za sobą kolejny. "Królewscy" oddadzą bowiem Achrafa Hakimiego, a jak poinformował niemiecki magazyn "Kicker" 19-letni Marokańczyk dołączy do Borussii Dotmund, gdzie na prawej obronie od lat niepodważalną pozycję ma Łukasz Piszczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rami: Mam nadzieję, że Cavani nie zagra. Wideo Eurosport

33-letni reprezentant Polski w ostatnich latach coraz częściej trapiony jest jednak przez kontuzję i chociaż wiosną przedłużył kontrakt z Borussią do 2020 roku, to szefowie klubu z Dortmundu zdają sobie sprawę, że trudno oczekiwać, by Piszczek mógł występować w 40-50 meczach w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Szczególnie na tak wymagającej fizycznie pozycji jak boczna obrona.

Reklama

Odciążyć Polaka ma o czternaście lat młodszy Hakimi, który na trwających mistrzostwach świata w Rosji wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach reprezentacji Maroka. 19-latek w minionym sezonie zaskakująco często otrzymywał szansę gry od ówczesnego trenera Realu Madryt Zinedine'a Zidane'a, który dał mu zagrać łącznie w siedemnastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Po trzecim z rzędu zwycięstwie w Lidze Mistrzów Francuz zrezygnował jednak z prowadzenia "Królewskich", a prezes Florentino Perez spełnił życzenia nowego trenera Julena Lopetegui, by o miejsce na prawej obronie Dani Carvajal walczył z Alvaro Odriozolą. Jego transfer za 40 mln euro z Realu Sociedad powinien zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych godzin.

Zdaniem magazynu "Kicker" swoją karierę Hakimi będzie z kolei dalej rozwijał w Dortmundzie, gdzie w minionym sezonie w roli zmiennika Piszczka zawodził sprowadzony latem ubiegłego roku reprezentant niemieckiej młodzieżówki Jeremy Toljan. Niemieccy dziennikarze informują, że oba kluby negocjują umowę dwuletniego wypożyczenia Marokańczyka.

Wojciech Malinowski